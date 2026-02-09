Хотела мужчину, а получила ребенка: история о том, как футбольный матч поставил точку в отношениях

«Я хотела быть женой, а он мог быть только сыном»: почему женщины все чаще уходят от удобных мужчин / © Freepik

В современном мире все чаще звучат истории женщин, которые решаются на разрыв отношений не из-за измен или скандалов, а из-за «эмоциональной усталости».

История одной из героинь, стала показательной: отношения распались из-за элементарного отсутствия ответственности мужчины, привыкшего быть «маменькиным сынком». Подробности рассказывает польское издание Оnet.

В начале отношений модель, где женщина принимает все решения, казалась повествовательной удобной и вполне устраивала.

«Сначала было достаточно круто. Я рассказывала ему, что мы делаем, и он соглашался. Не было никаких споров, никаких долгих обсуждений, никакой перепалки, просто „хорошо“», — отмечает собеседница издания.

Но потом становилось все труднее и труднее, потому что, когда вдруг приходится все нести на себе, это уже многовато.

Что партнеру действительно нравилось, так это спортивные новости. Он жил ради них, смотрел их каждый день, не мог от них оторваться. Если проходил чемпионат по футболу или Олимпиада, он просто исчезал в своей комнате и ничего не делал.

«Что бы я его ни просила сделать, он этого не делал. Он объяснил, что я должна ему напомнить, потому что он таких вещей не помнит. Например, купить важное лекарство, потому что сразу за дверью была аптека. Или позвонить врачу. Вот и все, никаких решений, изменяющих жизнь или покупок на другом конце света. То, о чем я просила, так и не было сделано. Это стало меня все больше беспокоить», — рассказывает женщина.

Последней каплей в отношениях стал пустяк, подсвечивающий истинное отношение партнера. В этой истории таким пределом стал больной кот. Однажды парень должен был забрать лекарства у ветеринара, и по дороге домой он этого не сделал, потому что спешил домой смотреть футбольный матч. Кот заболел.

«Той ночью я повела кота к ветеринару. А когда я вернулась, то не плакала. Я просто попросила его уехать, потому что квартира моя», — делится рассказчица.

Вечер стал концом их отношений, потому что она просто не имела сил быть матерью для взрослого человека.

«Я поняла, что для него ничего не было важно, даже то, что волновало меня. Я была той, кто все делал, а он делал только то, что я просила, и не всегда. Он просто не думал обо мне. Он пошел к маме. Он перенес свои вещи, не споря и не спрашивая. Я хотела быть женой, но он мог быть только сыном», — подытожила рассказчица.

