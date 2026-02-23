ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
175
Время на прочтение
3 мин

Хотите быть на пике моды: вот пять оттенков волос, которые уже увлекают тренды 2026 года

Изменение цвета волос — один из самых простых способов освежить внешность и подчеркнуть свой стиль. В 2026 году покраска выходит на новый уровень: в приоритете естественная глубина, многомерность и блеск, сохраняющаяся даже через месяц после салона. Теплые, мягкие переходы гармонируют с тоном кожи и натуральной базой волос, создавая эффект «дорого и естественно».

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Модные оттенки волос 2026

Модные оттенки волос 2026 / © pexels.com

Для украинских модниц этот тренд особенно удобен: современные техники не требуют еженедельного посещения салона, но требуют внимания к здоровью волос. Яркий, насыщенный цвет «работает» только на ухоженных волосах — гладких, эластичных и блестящих.

Естественность в окраске 2026 года

В этом году естественность означает не «как было», а «как могло быть от природы, но лучше». Линии роста корней становятся плавными, светлые пряди прибавляют объем, а резкие контрасты исчезают. Холодные пепельные блонды уступают мягким теплым тонам, а темные цвета подчеркиваются блеском и глубиной.

Главные правила модной покраски:

  1. Многотональность — несколько близких оттенков вместо плоского цвета.

  2. Эстетический отрост — корни выглядят естественно, без резких границ.

  3. Блеск и глянец — ключ к «дорогому» виду волос.

  4. Гармония с тоном кожи — цвет должен подходить, а не просто быть в тренде.

Теплый блонд: солнечный и мягкий

Теплый блонд в 2026 году заменяет ледяные и металлические оттенки оттенками меда, ванили и песка. Он напоминает естественное солнечное освещение после отпуска и выглядит дорого даже без сложной укладки.

Достоинства:

  • скрывает мелкие недостатки ухода;

  • подходит для сплошной покраски и техник с переходами (balayage, airtouch, мягкое мелирование).

Кому подходит:

  • светлой и персиковой коже;

  • натуральным блондинкам и русым;

  • тем, кто хочет меньше контраст с бровями и корнем.

Темные оттенки: глубина и блеск

Темные волосы возвращаются с элегантностью: эспрессо, горький шоколад, каштан — насыщенные, глубокие и многомерные. Микроблики и плавные переходы придают объем и не делают волосы тяжелыми.

Секреты эффектного черного цвета:

  • глянцевый финиш из-за глазирования или тонирования;

  • мягкие светлые акценты у лица.

Плюс для украинских женщин:

  • экономия времени и меньше коррекций;

  • отрастание смотрится аккуратно на натуральных базах.

Медные тона: взрослый рыжий

Медь и янтарь заменяют алые и «морковные» оттенки. Теплые приглушенные тона легко интегрируются в повседневный стиль, от офиса до минималистического образа.

Уход: регулярная тонировка или пигментированные маски (раз в 4-8 недель) — чтобы цвет оставался насыщенным и не тускнел.

Кому подходит:

  • светлой коже с теплым или нейтральным подтоном;

  • оливковой коже (медь приглушена);

  • тем, кто хочет акцентировать, но без радикального контраста.

Бежевый блонд: универсальная классика

Бежевый и бледный блонд сочетает теплые и прохладные блики, адаптируясь под разные типы внешности. Он мягко подчеркивает лицо, не перетягивает внимание на волосы и смотрится естественно.

Совет: уточните у мастера подтон, наличие затемнения корня и формат поддержки (тонировки, глазировки, маски).

Темный блонд: «улучшенная натуральность»

Темный блонд — идеальный выбор для тех, кто ценит естественность и минимальные коррекции. Мягкие переходы и многомерность создают эффект своего цвета, но лучше.

Кому подходит:

  • обладательницам прямых волос;

  • любящим волны и текстурные стрижки;

  • тем, кто хочет минимизировать посещение салона.

Совет: выбирайте техники с естественным корнем и плавными переходами, чтобы отрастание выглядело аккуратно.

