- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 175
- Время на прочтение
- 3 мин
Хотите быть на пике моды: вот пять оттенков волос, которые уже увлекают тренды 2026 года
Изменение цвета волос — один из самых простых способов освежить внешность и подчеркнуть свой стиль. В 2026 году покраска выходит на новый уровень: в приоритете естественная глубина, многомерность и блеск, сохраняющаяся даже через месяц после салона. Теплые, мягкие переходы гармонируют с тоном кожи и натуральной базой волос, создавая эффект «дорого и естественно».
Для украинских модниц этот тренд особенно удобен: современные техники не требуют еженедельного посещения салона, но требуют внимания к здоровью волос. Яркий, насыщенный цвет «работает» только на ухоженных волосах — гладких, эластичных и блестящих.
Естественность в окраске 2026 года
В этом году естественность означает не «как было», а «как могло быть от природы, но лучше». Линии роста корней становятся плавными, светлые пряди прибавляют объем, а резкие контрасты исчезают. Холодные пепельные блонды уступают мягким теплым тонам, а темные цвета подчеркиваются блеском и глубиной.
Главные правила модной покраски:
Многотональность — несколько близких оттенков вместо плоского цвета.
Эстетический отрост — корни выглядят естественно, без резких границ.
Блеск и глянец — ключ к «дорогому» виду волос.
Гармония с тоном кожи — цвет должен подходить, а не просто быть в тренде.
Теплый блонд: солнечный и мягкий
Теплый блонд в 2026 году заменяет ледяные и металлические оттенки оттенками меда, ванили и песка. Он напоминает естественное солнечное освещение после отпуска и выглядит дорого даже без сложной укладки.
Достоинства:
скрывает мелкие недостатки ухода;
подходит для сплошной покраски и техник с переходами (balayage, airtouch, мягкое мелирование).
Кому подходит:
светлой и персиковой коже;
натуральным блондинкам и русым;
тем, кто хочет меньше контраст с бровями и корнем.
Темные оттенки: глубина и блеск
Темные волосы возвращаются с элегантностью: эспрессо, горький шоколад, каштан — насыщенные, глубокие и многомерные. Микроблики и плавные переходы придают объем и не делают волосы тяжелыми.
Секреты эффектного черного цвета:
глянцевый финиш из-за глазирования или тонирования;
мягкие светлые акценты у лица.
Плюс для украинских женщин:
экономия времени и меньше коррекций;
отрастание смотрится аккуратно на натуральных базах.
Медные тона: взрослый рыжий
Медь и янтарь заменяют алые и «морковные» оттенки. Теплые приглушенные тона легко интегрируются в повседневный стиль, от офиса до минималистического образа.
Уход: регулярная тонировка или пигментированные маски (раз в 4-8 недель) — чтобы цвет оставался насыщенным и не тускнел.
Кому подходит:
светлой коже с теплым или нейтральным подтоном;
оливковой коже (медь приглушена);
тем, кто хочет акцентировать, но без радикального контраста.
Бежевый блонд: универсальная классика
Бежевый и бледный блонд сочетает теплые и прохладные блики, адаптируясь под разные типы внешности. Он мягко подчеркивает лицо, не перетягивает внимание на волосы и смотрится естественно.
Совет: уточните у мастера подтон, наличие затемнения корня и формат поддержки (тонировки, глазировки, маски).
Темный блонд: «улучшенная натуральность»
Темный блонд — идеальный выбор для тех, кто ценит естественность и минимальные коррекции. Мягкие переходы и многомерность создают эффект своего цвета, но лучше.
Кому подходит:
обладательницам прямых волос;
любящим волны и текстурные стрижки;
тем, кто хочет минимизировать посещение салона.
Совет: выбирайте техники с естественным корнем и плавными переходами, чтобы отрастание выглядело аккуратно.