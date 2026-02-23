Хотите быть на пике моды: вот пять оттенков волос, которые уже увлекают тренды 2026 года

Модные оттенки волос 2026 / © pexels.com

Реклама

Для украинских модниц этот тренд особенно удобен: современные техники не требуют еженедельного посещения салона, но требуют внимания к здоровью волос. Яркий, насыщенный цвет «работает» только на ухоженных волосах — гладких, эластичных и блестящих.

Естественность в окраске 2026 года

В этом году естественность означает не «как было», а «как могло быть от природы, но лучше». Линии роста корней становятся плавными, светлые пряди прибавляют объем, а резкие контрасты исчезают. Холодные пепельные блонды уступают мягким теплым тонам, а темные цвета подчеркиваются блеском и глубиной.

Главные правила модной покраски:

Реклама

Многотональность — несколько близких оттенков вместо плоского цвета. Эстетический отрост — корни выглядят естественно, без резких границ. Блеск и глянец — ключ к «дорогому» виду волос. Гармония с тоном кожи — цвет должен подходить, а не просто быть в тренде.

Теплый блонд: солнечный и мягкий

Теплый блонд в 2026 году заменяет ледяные и металлические оттенки оттенками меда, ванили и песка. Он напоминает естественное солнечное освещение после отпуска и выглядит дорого даже без сложной укладки.

Достоинства:

скрывает мелкие недостатки ухода;

подходит для сплошной покраски и техник с переходами (balayage, airtouch, мягкое мелирование).

Кому подходит:

светлой и персиковой коже;

натуральным блондинкам и русым;

тем, кто хочет меньше контраст с бровями и корнем.

Темные оттенки: глубина и блеск

Темные волосы возвращаются с элегантностью: эспрессо, горький шоколад, каштан — насыщенные, глубокие и многомерные. Микроблики и плавные переходы придают объем и не делают волосы тяжелыми.

Реклама

Секреты эффектного черного цвета:

глянцевый финиш из-за глазирования или тонирования;

мягкие светлые акценты у лица.

Плюс для украинских женщин:

экономия времени и меньше коррекций;

отрастание смотрится аккуратно на натуральных базах.

Медные тона: взрослый рыжий

Медь и янтарь заменяют алые и «морковные» оттенки. Теплые приглушенные тона легко интегрируются в повседневный стиль, от офиса до минималистического образа.

Уход: регулярная тонировка или пигментированные маски (раз в 4-8 недель) — чтобы цвет оставался насыщенным и не тускнел.

Реклама

Кому подходит:

светлой коже с теплым или нейтральным подтоном;

оливковой коже (медь приглушена);

тем, кто хочет акцентировать, но без радикального контраста.

Бежевый блонд: универсальная классика

Бежевый и бледный блонд сочетает теплые и прохладные блики, адаптируясь под разные типы внешности. Он мягко подчеркивает лицо, не перетягивает внимание на волосы и смотрится естественно.

Совет: уточните у мастера подтон, наличие затемнения корня и формат поддержки (тонировки, глазировки, маски).

Темный блонд: «улучшенная натуральность»

Темный блонд — идеальный выбор для тех, кто ценит естественность и минимальные коррекции. Мягкие переходы и многомерность создают эффект своего цвета, но лучше.

Реклама

Кому подходит:

обладательницам прямых волос;

любящим волны и текстурные стрижки;

тем, кто хочет минимизировать посещение салона.

Совет: выбирайте техники с естественным корнем и плавными переходами, чтобы отрастание выглядело аккуратно.