Хотите, чтобы сад выглядел шикарно без лишних хлопот: посадите этот многолетник для занятых

Идеальный многолетник для занятых

Реклама

Найти растение, сочетающее в себе роскошный вид и минимальные требования к уходу — задача не из легких. Однако астильба является именно тем идеальным многолетником для занятых людей, который способен украшать сад в течение всего сезона без лишних хлопот. Ее пушистые соцветия-метелки белого, розового, лилового и винного цветов будто парят над ажурными резными листьями, создавая атмосферу легкости. Даже после завершения периода цветения куст не теряет привлекательности, сохраняя аккуратную форму и декоративность зелени до самых заморозков.

Главные преимущества астильбы и идеальные места для посадки

Астильба — это настоящая находка для владельцев сложных участков. В отличие от большинства садовых цветов она лучше всего чувствует себя в условиях полутени и на влажных почвах, где другие растения часто болеют или плохо растут. Высота разных видов варьируется от компактных 20 сантиметров до величественных метровых экземпляров, что позволяет использовать ее и в бордюрах, и как солитер (одиночное растение).

Лучшими локациями для посадки считаются места под кронами деревьев, у стен зданий с северной стороны или у декоративных прудов, где солнце бывает только часть дня. Астильба отлично сочетается с папоротниками и хостами, заполняя пустые тенистые уголки сада.

Реклама

Секрет непрерывного цветения до осени

Большинство сортов астильбы цветут в июне-августе, но существуют и поздние виды, держащие форму до середины осени. Комбинируя разные группы, можно добиться непрерывного эффекта с июня по октябрь. Пока одни соцветия увядают, другие только набирают силу.

Для создания длительных волн цветения следует выбирать сорта с разными сроками вегетации, что позволит саду постепенно менять цвета.

Ранние (июнь) — для старта сезона идеально подходят японские гибриды, такие как нежно-розовый Peach Blossom (Пич Блоссом) или белый Brautschleier (Браутшляйер). Они первыми распускают свои ажурные метелки, как только становится стабильно тепло.

Средние (июль-август) составляют основу цветения и поражают насыщенностью цветов. Самыми популярными здесь являются темно-красный Fanal (Фанал), ярко-сиреневый Amethyst (Аметист) и плотная белая Weisse Gloria (Вайс Глория). Эти сорта самые пышные и высокие в саду.

Поздние (сентябрь-октябрь) помогают сохранить декоративность до холодов. Кроме низкорослого и очень выносливого сорта Pumila (Пумила), который зацветает позже всех, стоит обратить внимание на высокую пурпурную Purpurkerze (Пурпуркерце). Они стойко держат форму, когда летние цветы уже отцветают.

Астильба

Астильба — минимальный уход для дачников выходного дня

Астильба идеальна для тех, кто не имеет возможности каждый день быть в саду. Главное ее требование — влажная почва. Мульчирование корой или торфом помогает сохранить влагу и защищает от пересыхания корней даже в сильную жару. Освещение должно быть рассеянным, а полив — регулярным.

Уход за многолетником сводится к простым действиям — подкормка один раз весной комплексным удобрением и регулярное увлажнение. Растение является морозостойким и зимует без укрытия, что делает его чрезвычайно надежным. Астильба прощает новичкам ошибки и превращает голые тенистые грядки в настоящие цветущие облака, требуя только влаги и вашего восхищения.