Хотите денег, путешествий или отношений: узнайте, какие елочные украшения "включают" нужную энергию

Новогодняя елка приносит в дом особую энергию: покой, уют и предвкушение чуда. Она создает центр праздничного настроения в вашем доме. Не менее важны и игрушки, которыми мы ее украшаем, ведь каждый шарик или фигурка — это маленький символ. Правильно подобранные украшения усиливают энергию елки и помогут привлечь те или иные вещи в вашу жизнь.

Что же следует повести на елку-2026, рассказала таролог и нумеролог ryseva_matrix.

Сосок

Сосок символизирует энергию материнства. Если хотите забеременеть в 2026 году — это идеальный знак. Этот символ также активирует покой, нежность и готовность к новому этапу.

Ключ

Ключ символизирует разрешение на изменения. Маленький ключик на елке откроет путь к переезду, новому жилью или большой покупке.

Глобус

Глобус — это символ, вызывающий энергию расширения и путешествий. В 2026 году он даст возможность совершить вожделенную поездку или вообще переехать за границу.

Кольцо

Кольцо работает на отношения. Оно притягивает официальное предложение или переход к стабильному формату отношений. Если хотите в 2026 году отношений или семьи — этот символ работает лучше всего.

Монетка или купюра

Монеты и купюры включают в себя энергию денег и разрешения зарабатывать больше. В 2026 году они помогут привлечь стабильный доход, премии и новые возможности заработать.

Игрушка в форме сердца

Этот символ притянет не только любовь или романтику, но и здоровые отношения. Сердце на елке поможет почувствовать покой в отношениях и избавиться от токсичности.

Перышко

Перышко работает на защиту и очищение. В 2026 году оно поможет выйти из трудных периодов и привлечь легкость в жизнь.

