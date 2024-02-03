Хотите иметь блестящие кастрюли — варите кожуру из яблок: об этом простом трюке украинцы слышат впервые

Яблоки – вкусный и полезный продукт, который украинцы покупают не только летом, но и зимой. Оказывается, что шкурку из яблок можно не выбрасывать, а использовать для решения серьезной проблемы, которая встречается на каждой кухне.

При этом не обязательно иметь много шкурок, чтобы сделать из них что-нибудь полезное. Достаточно очистить 2-3 яблока. Кожура этих фруктов содержит большое количество уксусной кислоты, вступающей в реакцию с алюминием. Почему это важно?

Оказывается, если собрать даже такой небольшой объем кожуры от яблок, можно быстро избавиться от нагара на кастрюле и снова сделать сосуд блестящим. Для этого нарежьте кожуру на маленькие кусочки, положите в кастрюлю, залейте водой и просто поставьте на огонь. Доведите до кипения и оставьте на несколько минут, чтобы жидкость со шкурками подействовала.

В результате нагар быстро исчезнет, а в процессе будет выделяться приятный запах, который еще станет естественным освежителем воздуха в кухне.

Если у вас есть больше яблок и много шкурок от них, можно самостоятельно приготовить яблочный уксус. Для этого нарежьте кожуру на мелкие кусочки, положите в банку, залейте 1 литром воды, в которой предварительно растворите 5 столовых ложек сахара.

После этого накройте банку марлей или любой тканью, отставьте на 2 недели. Содержимое банки необходимо ежедневно перемешивать деревянной ложкой. Такой натуральный домашний уксус отлично справится с очищением разных поверхностей.

Яблочный уксус будет готов, когда кожуры опустятся вниз, а на поверхности появится пенка. Теперь уксус процедите.

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