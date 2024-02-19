Хотите получить большие плоды летом — тогда положите в лунку с рассадой томатов этот ингредиент

В конце зимы многие высевают семена томатов на рассаду, чтобы уже через два-три месяца высадить овощи в открытый грунт.

Высевая семена томатов для рассады в феврале, важно не забыть об одном простом, но очень эффективном действии, которое сразу увеличит вероятность получения большого количества объемных и сочных плодов.

К каждой лунке, прежде чем бросить туда семена, эксперты советуют добавлять один ингредиент, который точно найдется под рукой каждого дачника.

Речь идет о луковой шелухе. Просто добавьте горсть продукта в ямку, куда вы планируете усадить томатную рассаду.

Шелуха пряного овоща содержит большое количество витаминов и микроэлементов, которые очень нужны помидорам для развития. В частности, в луковице содержатся провитамин А (помогает защитить овощ от грибковых заболеваний и оказывает антиоксидантное действие), фитонциды (борются с патогенными микроорганизмами, поражающими рассаду помидоров), витамин PP (способствует развитию корневой системы помидоров даже в неблагоприятных для этого почвах). группы В (ускоряют обменные процессы в растительных клетках), аскорбиновая кислота (сильный антиоксидант), кверцетин (естественный флавоноид, обладающий противовоспалительными и антиокислительными свойствами).

Благодаря такому простому ингредиенту растение еще в период рассады получит защиту от болезней и вредителей. А еще, говорят дачники, шелуха помогает томатам быстрее и эффективнее "привыкать" к новым условиям.

Луковица – это природный компонент, который не нанесет вреда молодым побегам, не является токсичным и не требует дополнительного применения химических средств.

Что еще добавить в лунку во время высадки томатов? Чтобы получить стопроцентный результат, к каждой ямке добавьте еще немного перегноя. Такие уловки во время высадки помидоров гарантируют получение крупных, сочных плодов, которые будут отличаться невероятным вкусом.

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