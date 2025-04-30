Чем полить свеклу, чтобы она была сладкой / © unsplash.com

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Свекла не всегда радует сладким вкусом, и причина этого нередко кроется не в сорте, а в недостатке натрия в почве. снизить кислотность почвы — фактор, мешающий свекле накапливать сладость.

Чтобы приготовить полезный настой, растворите две столовые ложки пищевой соды в десяти литрах воды. Полученным средством рекомендуют поливать свекольные грядки раз в две недели, начиная с момента формирования корнеплодов. Уже после первой поливки вы заметите, как листья становятся больше, крепче и насыщеннее по цвету — это свидетельствует об активном росте и улучшении качества урожая.

Чтобы усилить эффективность содового настоя, следует добавить к нему столовую ложку обычной поваренной соли. Содержащийся натрий способствует переносу сахаров из листьев в корнеплоды, тогда как хлор выполняет защитную функцию — предотвращает развитие грибковых инфекций. В то же время следует помнить: избыток соли может сделать свеклу жесткой и волокнистой. Поливать раствор следует строго под корень, избегая попадания на листву.

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Кроме этого, существует еще одно эффективное средство для улучшения вкусовых свойств свеклы — обработка молочной сывороткой. Для этого смешайте один литр сыворотки с десятью литрами воды и используйте раствор примерно за три недели до сбора урожая.

Этот способ не только повышает сладость свеклы, но и служит естественной защитой от вредителей. Если же почва на вашем участке уже имеет щелочную реакцию, вместо соды можно использовать древесную золу. Стакан золы на 10 литров воды — это эффективная альтернатива соди, которая не изменяет кислотно-щелочной баланс почвы. Если растения развиваются медленно, можно добавить в раствор 10 капель йода для стимулирования роста.