Хотите завести вторую собаку: 6 пород, которые лучше всего ладят с другими

Золотистый ретривер

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Некоторые собаки гораздо легче принимают четвероногих соседей и могут комфортно жить в доме, где уже есть другие животные. Ветеринар назвала шесть пород, представители которых обычно отличаются общительностью и хорошо ладят с другими собаками.

Об этом рассказала ветеринар Лиза Кан из Embrace Pet Insurance, сообщает издание Parade Pets.

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В то же время специалист подчеркивает: сама порода не гарантирует, что между животными сразу завяжется дружба. На поведение собаки влияют её темперамент, характер, ранний опыт и социализация. Особенно важен период от трёх до 14 недель, когда щенок активно знакомится с окружающим миром.

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Если в доме планируется содержать нескольких собак, знакомить их следует постепенно, уделяя каждому животному достаточно внимания и обеспечивая их необходимыми ресурсами.

Золотистый ретривер

Золотистые ретриверы славятся своим кротким и игривым характером. По словам ветеринара, они терпеливы, легко адаптируются к новой обстановке и обычно хорошо относятся не только к людям, но и к другим собакам.

Еще одним преимуществом этой породы является способность к обучению: голдены стремятся угодить хозяину и сравнительно легко усваивают правила поведения.

Лабрадор-ретривер

Лабрадоров выводили для работы рядом с людьми и другими собаками, поэтому они, как правило, общительны, любознательны и терпеливы по отношению к другим животным.

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Представителей этой породы часто используют в качестве собак-помощников и терапевтических собак. Лабрадоры общительны и, как правило, охотно общаются как с людьми, так и с другими четвероногими.

Стандартный пудель

Несмотря на стереотип об их несколько отстранённом характере, стандартные пудели могут прекрасно чувствовать себя в компании других собак. Ветеринарная врачха характеризует их как умных, игривых и доброжелательных.

Пудели хорошо поддаются дрессировке, поэтому их можно научить навыкам, необходимым для спокойного сосуществования с другими домашними питомцами.

Бигль

Биглей изначально разводили для работы в стаях, поэтому взаимодействие с другими собаками для них вполне естественно. Они общительны, активны и, как правило, с удовольствием играют с четвероногими друзьями.

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Именно эта склонность к жизни в стае делает бигля одним из вариантов для семьи, планирующей завести нескольких собак.

Кавалер-кинг-чарльз-спаниель

Представители этой породы славятся своим кротким нравом, терпеливостью и любовью к общению. По словам Кана, кавалер-кинг-чарльз-спаниели часто с одинаковым удовольствием проводят время как с людьми, так и с другими собаками.

Они, как правило, хорошо принимают новых членов семьи, что может облегчить адаптацию второго животного в доме.

Австралийская овчарка

Австралийские овчарки — умные, энергичные и игривые собаки, которые также могут хорошо ладить с другими представителями своего вида. Они легко обучаются и способны стать активными компаньонами для другой собаки.

Впрочем, эта порода нуждается в значительных физических и умственных нагрузках. Поэтому ветеринар советует учитывать уровень её активности и опыт владельца.

Напомним, ранее ветеринары назвали 11 пород собак, которые славятся долголетием и крепким здоровьем.

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