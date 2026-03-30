Хозяину на заметку: как точно определить возраст собаки без паспорта по пяти признакам

Ветеринары уверяют, что определить возраст можно достаточно точно — нужно знать, на что обращать внимание.

Специалисты объясняют, что тело собаки оставляет подсказки в зубах, шерсти и поведении. Эти признаки почти никогда не подводят.

Зубы

Прежде всего смотрят на зубы. У молодых собак они белые и острые, у взрослых постепенно желтеют и стираются. Если зубной камень заметен, скорее всего, животному уже больше пяти лет. У старших животных зубы могут шататься или выпадать.

Глаза

Второй показатель — глаза. У взрослых и пожилых собак появляется легкая мутность хрусталика — это естественный процесс старения, а не болезнь. Молодые собаки смотрят ясными живыми глазами.

ШЕРСТЬ

Третий ориентир — шерсть. С возрастом она грубеет, а на морде заметны седые волоски. У некоторых пород они появляются уже в пять лет, у других — ближе к восьми.

Активность

Четвертый критерий — подвижность. Молодые собаки энергичны и быстро восстанавливаются после игры. Взрослые двигаются более спокойно и чаще отдыхают. Старшие животные избегают резких движений и ведут себя более осторожно.

Поведение

Пятый показатель — характер и поведение. Щенки импульсивны, взрослые собаки уравновешены, а пожилые — чуткие и спокойные.

Ветеринары отмечают: точный возраст можно определить только комплексно. Один показатель может вводить в заблуждение, но если принять во внимание все наблюдения вместе, становится понятно, сколько лет вашему любимцу. Это помогает правильно ухаживать за собакой и обеспечить ей комфортную жизнь.