Хозяину на заметку: как точно определить возраст собаки без паспорта по пяти признакам
Когда собака попадает в дом без прошлой истории, владельцы часто теряются: сколько ей лет? Ведь от этого зависит рацион, уход и даже уровень физических нагрузок.
Ветеринары уверяют, что определить возраст можно достаточно точно — нужно знать, на что обращать внимание.
Специалисты объясняют, что тело собаки оставляет подсказки в зубах, шерсти и поведении. Эти признаки почти никогда не подводят.
Зубы
Прежде всего смотрят на зубы. У молодых собак они белые и острые, у взрослых постепенно желтеют и стираются. Если зубной камень заметен, скорее всего, животному уже больше пяти лет. У старших животных зубы могут шататься или выпадать.
Глаза
Второй показатель — глаза. У взрослых и пожилых собак появляется легкая мутность хрусталика — это естественный процесс старения, а не болезнь. Молодые собаки смотрят ясными живыми глазами.
ШЕРСТЬ
Третий ориентир — шерсть. С возрастом она грубеет, а на морде заметны седые волоски. У некоторых пород они появляются уже в пять лет, у других — ближе к восьми.
Активность
Четвертый критерий — подвижность. Молодые собаки энергичны и быстро восстанавливаются после игры. Взрослые двигаются более спокойно и чаще отдыхают. Старшие животные избегают резких движений и ведут себя более осторожно.
Поведение
Пятый показатель — характер и поведение. Щенки импульсивны, взрослые собаки уравновешены, а пожилые — чуткие и спокойные.
Ветеринары отмечают: точный возраст можно определить только комплексно. Один показатель может вводить в заблуждение, но если принять во внимание все наблюдения вместе, становится понятно, сколько лет вашему любимцу. Это помогает правильно ухаживать за собакой и обеспечить ей комфортную жизнь.