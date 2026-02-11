ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
100
Время на прочтение
2 мин

Хозяйки больше не добавляют хлеб в фарш: только этот ингредиент делает котлеты сочными и пышными

Этот простой и доступный продукт способен заменить традиционный хлеб в фарше и сделать котлеты очень нежными и сочными.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Как приготовить сочные котлеты

Как приготовить сочные котлеты

Многие привыкли добавлять в фарш на котлеты хлеб или батон — так поступали наши мамы и бабушки, и это стало своеобразной кулинарной классикой. Но опытные хозяйки уже давно знают об ингредиенте, который работает значительно лучше хлеба, не делает котлеты резиновыми и сохраняет невероятную сочность даже после разогрева.

Что добавить в фарш на котлеты вместо хлеба и батона

Современные хозяйки вместо хлеба добавляют в фарш манную крупу. Именно она впитывает излишнюю влагу, равномерно распределяет ее в мясной массе и делает котлеты легкими и нежными. Манка работает как губка: она набухает, мягко смешивается с белками мяса и образует нежную текстуру.

Если хлеб может делать фарш тяжелым, то манка улучшает структуру, не забивая вкуса мяса. Поэтому котлеты во время жарки не разваливаются, не становятся сухими и имеют воздушную текстуру.

Как правильно добавлять манку в фарш, чтобы котлеты получились идеальными

Чтобы манная крупа проявила свои свойства, ее нужно прибавлять в правильный момент. Хозяйки советуют всыпать ее в уже готовый, вымешанный фарш, но обязательно оставить смесь отдохнуть.

Фарш с манкой должен постоять около 15 минут. За это время крупа набухнет, впитав жидкость от лука, яиц и сока самого мяса. В результате масса становится пластичной, легко формируется и прекрасно держит форму и сок во время жарки.

Какие преимущества использования манки вместо хлеба

Кулинары также отмечают несколько очевидных достоинств такого способа приготовления котлет.

  • Во-первых, манка не перебивает мясной аромат, а наоборот, подчеркивает его.

  • Во-вторых, котлеты получают нежную и текстуру, как будто они приготовлены на пару, хотя жарятся на сковороде.

  • В-третьих, манка помогает сократить количество лишних примесей в фарше, что делает блюдо натуральным по вкусу.

И самое главное, этот ингредиент имеет важное свойство: он набухает постепенно, а не сразу, как хлеб, поэтому котлеты не теряют форму и остаются мягкими даже на следующий день. Во время обжарки манка создает внутри котлеты легкую структуру, содержащую мясной сок, именно поэтому блюдо получается таким сочным.

Дата публикации
Количество просмотров
100
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie