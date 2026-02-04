Хозяйки в восторге: четыре дешевых способа отмыть противень без труда и химии

Духовка. / © Фото из открытых источников

Пригоревшая пища, накопленный жир и стойкие пятна — одни из самых распространенных загрязнений противня. Прежде чем прибегать к дорогим магазинным средствам, стоит попробовать домашние. Они могут легко справиться с загрязнениями.

Как очистить противень домашними средствами без использования химии, сообщил ресурс Kobieta w INTERIA.PL.

Одним из подручных средств является сырой картофель. Он впитает жир и поможет удалить пригоревшие остатки пищи.

Сначала замочите пригоревшие остатки: вскипятите воду, вылейте ее на противень и оставьте на минутку. Возьмите сырую картофелину, разрежьте ее пополам и потрите внутреннюю часть противня. Затем промойте его под проточной водой. Для лучшего результата протрите губкой и средством для мытья посуды.

Если грязь особенно устойчива, прежде чем потереть противень картофелем, посыпьте его ложкой обычной поваренной соли.

Как почистить противень

уксус — смешайте его с водой в пропорции 1:1, полейте этой смесью противень. После замачивания пятно должно легко отойти.

таблетка для посудомоечной машины — залейте противень кипятком и добавьте таблетку для посудомоечной машины. Подождите, пока она растворится. Через несколько минут всю посуду можно помыть без особых проблем.

кукурузная мука — действует как наждачная бумага. Вы можете посыпать ею всю поверхность противня, а затем протереть металлическую поверхность влажной губкой.

