Хозяйки добавляют эти ингредиенты в зажарку для вкуса, но на самом деле они все портят
С чем нельзя готовить зажарку, потому что овощное основание испортит вкус основного блюда.
Зажарка — важная основа для приготовления многих блюд: супов, борщей, подлив и рагу. Именно она задает аромат, создает глубину вкуса и делает блюдо более насыщенным. Но часто, желая добавить что-то для улучшения вкуса, хозяйки используют ингредиенты, которые делают овощную основу тяжелой и горьковатой. Рассказываем, какие продукты действительно портят вкус зажарки и почему.
Какие продукты не следует добавлять в зажарку
Чеснок, добавленный слишком рано. Чеснок — любимый ингредиент наверняка всех хозяек, но в зажарке он ведет себя довольно капризно. Если бросить его вместе с луком или морковью, он быстро подгорает и приобретает горечь. Подгоревший чесночный привкус перебивает аромат овощей и делает зажарку резкой. Добавлять его следует в конце или уже непосредственно в готовое блюдо, так он придаст приятный аромат, а не испортит овощную основу.
Мука. Кое-кто добавляет в зажарку ложку муки, считая, что так блюдо станет более густым и наваристым. На самом деле, мука во время жарки часто создает неприятный клейкий привкус и плохо обжаривается вместе с овощами. Она не дает моркови карамелизоваться, а луку — стать мягким и сладковатым. Лучше добавить муку отдельно, разведенную в воде, или совсем отказаться от этого замысла.
Готовые приправы и кубики. Хозяйкам часто кажется, что готовые смеси специй сделают зажарку более насыщенной. На самом деле такие добавки обладают резким синтетическим запахом, который перебивает аромат жареных овощей. Особенно плохо работают бульонные кубики или приправы с усилителями вкуса, они могут исказить вкус овощного основания.