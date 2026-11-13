Хозяйки нашли необычный способ убирать шерсть и пыль: что наматывают на веник

Веник / © Credits

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Если обмотать веник алюминиевой фольгой, можно скорее собрать мелкую пыль, волосы и шерсть. Однако этот способ не заменит полноценную уборку и есть определенные нюансы.

Об этом сообщает Egészség Kalauz.

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Как работает метод и в чем его суть

При обычном подметании легкий мусор, такой как волосы, ворсинки и пыль, часто разлетается от движения воздуха или застревает в ворсе. Чтобы этого избежать, достаточно вырезать кусок алюминиевой фольги и плотно обмотать нижнюю часть веника, полностью закрыв щетину.

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Фольга создает гладкую поверхность, которая удерживает легкий мусор вместе и не дает ему разлетаться, при этом подметать нужно как обычно. Новый кусок фольги понадобится только тогда, когда старый порвется, расшатается, сильно запачкается или на нем соберется слишком много волос. Четкого срока службы у нее нет, ведь все зависит от того, как часто вы убираете и какой у вас пол.

Почему это работает?

Эффективность этого способа объясняют статическим электричеством: когда разные материалы трутся друг о друга, возникает заряд, притягивающий легкий мусор. Алюминий хорошо проводит электричество, однако в издании отмечают, что иногда он, напротив, убирает статический заряд, как это доказали физики на примере наэлектризованных волос.

Таким образом, эффективность обернутого фольгой веника не гарантирована в каждом доме. Результат зависит от ряда факторов:

материала, из которого изготовлена щетина метлы;

типа напольного покрытия;

уровня влажности воздуха в помещении;

характера и веса самого мусора.

Когда этот метод не сработает

Этот способ подходит только для быстрой ежедневной уборки небольшого мусора на гладком полу. Он поможет собрать легкую шерсть кошек или собак, но не справится с тяжелыми, прилипшими волосами или сильной грязью. Фольга на венике не заменит пылесос, мытье полов или специальные щетки для уборки шерсти.

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Кроме того, этот способ требует осторожности, чтобы не испортить пол. Царапины может оставить не сама фольга, а ее смятые острые края или песчинки, застрявшие между металлом и поверхностью. Поэтому производители ламината и винила не советуют использовать металлические или жесткие средства для уборки, рекомендуя выбирать мягкие щетки или пылесосы со специальными насадками.

Фольгу не советуют использовать на дорогом, глянцевом, чувствительном или уже поврежденном полу. Если вы все же убираете ею ламинат или винил, не жмите сильно на веник и сначала проверьте этот способ на незаметном участке.

Напомним, большие ковры с густым ворсом и пестрыми орнаментами постепенно выходят из моды. Сегодня в оформлении жилья все чаще выбирают минимализм и практичные напольные покрытия, за которыми легко ухаживать.

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