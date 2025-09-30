Хозяйки во Франции поступают так — и масло никогда не портится

Сливочное масло. / © pixabay.com

Казалось, вопрос – как хранить сливочное масло – имеет простой ответ. Впрочем, во Франции хозяйки имеют свой способ хранения этого продукта.

О французском способе хранения сливочного масла, пишет издание Kobieta w INTERIA.PL.

Кто хранит масло в холодильнике в оригинальной упаковке. Кто помещает его в емкость, чтобы лучше защитить от влаги и поглощения других запахов.

Сливочное масло следует держать в холодильнике. Оптимальная температура составляет от 0 до 4°C. Именно это замедляет процесс порчи продукта.

Масло можно хранить в холодильнике около 2-3 недель, но следует всегда следует проверять его свежесть, прежде чем намазывать его на хлеб. Замороженное масло не должно храниться дольше шести месяцев.

Французский трюк для хранения масла

Многие французские хозяйки используют интересный способ хранения сливочного масла. Его кладут в специальный керамический или стеклянный сосуд - масленки.

Масленка состоит из двух частей: верхней и нижней. Нижняя часть заполнена прохладной водой. Именно туда помещают масло. Жидкость действует как уплотнитель, предотвращающий попадание воздуха в продукт, предотвращая его окисление, прогоркание и поглощение других запахов.

Преимущество этого решения состоит в том, что масло всегда остается мягким и готовым к намазыванию.

