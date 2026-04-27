Храп у партнера может предупредить о смертельном расстройстве сна: что следует знать

Сильный храп, сопровождающийся одышкой и остановками дыхания во сне, может свидетельствовать о развитии апноэ — опасного расстройства, существенно повышающего риск инсульта, сердечной недостаточности и болезни Альцгеймера.



Риски и скрытые симптомы

По словам специалистов, апноэ сна — это расстройство, при котором мышцы горла расслабляются и блокируют дыхательные пути. Это приводит к снижению уровня кислорода в крови, что создает критическую нагрузку на сердце.

«В прошлом мы рассматривали недосыпание как знак уважения. Но культура сместилась к тому, чтобы придавать приоритет сну как основе здоровья. Раньше храп игнорировали, но сейчас все больше осознается, что слишком сильный храп может быть признаком серьезных или смертельных заболеваний», — отметил доктор Райан Чин Тау Чонг, консультант-отоларинголог.

Врачи отмечают, что пациенты часто не связывают дневную усталость или забывчивость с расстройствами сна, считая это признаками старения. Особенно сложно диагностика проходит у женщин, у которых болезнь часто маскируется под бессонницу или депрессию.

Кто находится в группе риска

Хотя апноэ может поразить кого угодно, мужчины страдают этим расстройством вдвое чаще. Риски растут после 69 лет, а также при наличии следующих факторов:

ожирение;

курение и употребление алкоголя;

менопауза у женщин.

Доктор Аланна Харе добавила, что апноэ, которое не лечится, в десять раз повышает риск дорожно-транспортных происшествий из-за чрезмерной дневной сонливости водителей.

«Сами пациенты не обязательно осознают признаки и считают, что усталость или забывчивость — это часть нормального старения. Многие стыдятся храпа, и сообщить об этом семейному врачу может быть тяжело», — отметила она.

Диагностика и варианты лечения

Сообщается, что для выявления проблемы партнерам советуют обращать внимание на эпизоды задержки дыхания и удушья у спящего. Кроме медицинских устройств для отслеживания кислорода, врачи предлагают несколько методов терапии: от использования аппаратов CPAP (масок для поддержания давления) до установки стоматологических аппаратов или хирургических имплантатов.

«Здоровый сон — это самая большая отдача от инвестиций, которые вы можете сделать в свое здоровье. Все остальное базируется на хорошем сне. Хороший сон — это основа любого здоровья», — подытожил доктор Чонг.

