Хрустящая корочка и мягкая середина: как правильно пожарить картофель фри — лучший домашний рецепт

Картофель фри / © Associated Press

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Домашний картофель фри может получиться таким же хрустящим, как в ресторане, если перед жаркой правильно подготовить клубни. Один из простых приемов — коротко проварить нарезанный картофель в воде с яблочным уксусом, а затем обжарить его дважды.

Об этом говорится в материале pysznosci.

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Для такого способа советуют выбирать картофель кулинарного типа C — мучнистый, с высоким содержанием крахмала. После жарки она должна оставаться мягкой и рыхлой внутри, в то время как внешняя часть лучше подрумянивается.

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Зачем картошку замачивать в уксусной воде

Яблочный уксус добавляют в воду во время короткого бланширования. Он не должен придавать готовому картофелю кислый вкус.

Перед жаркой нарезанные кусочки нужно ненадолго опустить в кипящую воду с уксусом. Такая подготовка помогает картофелю лучше держать форму, а с ее поверхности частично вымывается крахмал.

После этого картофель важно очень хорошо высушить. Это уменьшает количество влаги при жарке и помогает избежать сильного разбрызгивания масла.

Почему картошку жарят дважды

Еще один важный этап — двойное обжаривание при разной температуре.

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Сначала картофель готовят в масле, нагретом примерно до 140 °C. Кусочки должны стать мягкими, но оставаться светлыми. После первой жарки их нужно достать и оставить примерно на 10 минут.

Во время этого перерыва из картофеля выходит часть пара. Затем температуру масла повышают до 180 С и повторно обжаривают картофель около двух минут. Именно на этом этапе она приобретает золотистую корочку.

Важно не класть в масло слишком много картофеля одновременно. Большое количество кусочков резко снижает температуру масла, из-за чего картофель может впитать больше жира.

Как приготовить хрустящий картофель фри.

Для рецепта понадобятся:

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1 кг картофеля типа C;

3 л воды;

1/3 стакана яблочного уксуса;

растительное масло для жарки;

соль по вкусу.

Картофель нужно помыть, очистить и нарезать одинаковыми толстыми брусочками или дольками.

В большой кастрюле довести воду с яблочным уксусом до кипения. Положить картофель туда и бланшировать примерно 4 минуты. Она должна немного размякнуть, но не развариться.

После этого картофель достать шумовкой, разложить на бумажных полотенцах и тщательно высушить.

Масло нагреть до 140 °C и обжаривать картофель порциями около 5 минут. После первого этапа кусочки должны остаться светлыми.

Далее картофель достать из растительного масла и оставить примерно на 10 минут. Тем временем повысить температуру подсолнечного масла до 180 °C.

Повторно обжаривать картофель около 2 минут — до золотистой корочки. Готовую фри нужно выложить, чтобы стекла лишнее масло, и сразу посолить.

Подавать картофель лучше горячим — с кетчупом, чесночным майонезом или горчичным соусом.

Напомним, только на первый взгляд картофель фри кажется простым блюдом, но дома он нередко получается мягким, слишком жирным или неравномерно прожаренным.

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