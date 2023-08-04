Хрустящая, вкусная с золотистой корочкой: как лучше всего жарить картошку

Поджарить идеальный картофель с корочкой совсем не трудно, если знать несколько важных нюансов.

Жареный картофель является универсальным и популярным блюдом. Ее можно подавать как соло, так и в сочетании с другими продуктами. Однако, чтобы достичь правильной консистенции и вкуса, нужно знать, как лучше жарить картофель, на чем, на каком огне и т.д.

Как жарить картофель на сковороде

Чаще картофель жарят именно на сковороде. Чтобы блюдо получилось действительно вкусно, нужно запомнить некоторые важные нюансы:

Подберите идеальный сорт – для жарки лучше всего подходят сорта с умеренным содержанием крахмала и влаги. Лучше брать красные или розовые клубни среднего размера. Возьмите правильную сковороду – важно, чтобы сосуд имел толстое дно, тогда тепло будет распределяться равномерно, а стенки будут сохранять температуру дольше. Идеально подходят стальные, чугунные сковородки, имеющие высокие стенки. Определитесь с маслом для жарки – лучше для приготовления этого блюда подходит рафинированное масло, можно использовать также сливочное масло. Если вы соблюдаете правила здорового питания, лучше заменить их кокосовым или оливковым маслом, но они обладают специфическим вкусом, который не всем нравится. Подготовьте клубни – помыть и почистить картофель. Как резать картофель для жарки? Оптимальными будут ломтики толщиной примерно 7-8 мм. Если хочется побольше брусочков, сначала их нужно пять минут проварить. Пожарьте картофель – сначала нужно хорошо разогреть на сковороде масло или масло, выложить весь картофель вместе (обратите внимание, что вы должны легко перемешивать его в процессе приготовления), слегка убавить огонь (до среднего) и не затрагивать клубень 5-7 минут. Также нельзя в это время накрывать сковороду крышкой. Именно в этот момент образуется карамельная корочка. Теперь картошку можно аккуратно перемешать. Оставить снова жариться на 5-7 минут. Повторите несколько раз, в зависимости от того, сколько картофеля на сковороде. Когда уже половина клубней готова, можно посолить блюдо, снизить огонь до минимума и накрыть крышкой. Готовить 20-25 мин до мягкости.

Как пожарить картофель с корочкой

От предыдущего способа процесс приготовления картофеля с корочкой не сильно отличается, но нужно обратить внимание на некоторые нюансы:

перед нарезанием клубней на кусочки их нужно на 40 мин погрузить в воду, это уберет лишний крахмал;

обжаривать картофель лучше маленькими партиями на хорошо разогретой сковороде с толстым дном;

каждый слой картофеля обжаривается 5-7 минут до золотистой корочки;

солить блюдо лучше непосредственно перед подачей на стол.

Как пожарить картофель с луком

Как правильно жарить картофель? / Фото: pixabay.com

Жареный картофель прекрасно сочетается с луком, который придает блюду более интересный и сочный вкус. Пошагово процесс жарки выглядит так:

Сначала подготовка ингредиентов – клубни моют, чистят и нарезают тоненькими ломтиками. Лук среднего размера очищают и мелко нарезают. Теперь можно начинать жарить – сковородку предварительно разогревают, всыпают порцию картофеля и поджаривают до полуготовности. После этого добавляют лук. Жарят все вместе до момента, когда лук станет мягким и приобретет золотистый оттенок.

Как жарить картофель с грибами?

Жарить картофель можно с разными видами грибов, но больше всего подходят шампиньоны, белые, опята, лисички. Картофель и грибы предварительно моют, очищают, ставят сковороду на огонь и наливают растительное масло. Необходимо хорошо нагреть посуду перед жаркой.

Сначала в сковороду отправляют картофель, ведь ему нужно больше времени, чтобы приготовиться. Когда картофель уже полуготов, можно добавлять грибы. Теперь блюдо можно посолить, поперчить, добавить специи. Жарят до готовности всех ингредиентов. Обычно для приготовления шампиньонов нужно 6-8 минут, а белых грибов до 15 минут.

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