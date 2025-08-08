- Дата публикации
Хрустящие маринованные огурцы пикули для сэндвичей, бургеров или пиццы: рецепт
Пикули прекрасно понравятся как закуска, а дополнят сэндвичи, бургеры, пиццу или салат.
Маринованные огурцы по-американски или более известны – как в бургерах в Макдональдсе – пикули. Они станут не только идеальным дополнением к сэндвичам, бургерам или пицце, приготовленным дома, но и будут смаковать как полноценное блюдо.
ТСН.ua подготовил рецепт маринованных огурцов "Пикули" от шеф-повара Евгения Клопотенко.
Ингредиенты для консервации
1,2 кг огурцов
2 луковицы
2 ст. л. соли
Ингредиенты для маринада
100 мл столового уксуса 9%
2 ст л горчицы в зернах
1 ч л куркумы
3 лавровых листа
200 г сахара
Приготовление
Прежде всего, помойте и подготовьте все овощи для приготовления. Огурцы нарежьте кружочками, толщина которых 2-4 мм. Лук – тоненькими полукольцами.
Огурцы и лук засыпьте солью, перемешайте и оставьте, чтобы овощи постояли 1,5-2 часа.
Готовим маринад: в сотейнике смешайте 100 миллилитров уксуса, сахар, горчицу в зернах, куркуму, лавровые листья. Доведите смесь до кипения.
В кипящий маринад добавьте огурцы с луком. Тушите ингредиенты примерно 5 мин, затем снимите сотейник с огня.
Разложите огурцы с маринадом по стерилизованным банкам и закройте стерилизованными крышками.
