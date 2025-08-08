Хрустящие маринованные огурцы пикули для сэндвичей, бургеров или пиццы: рецепт

Огурцы. / © www.freepik.com/free-photo

Маринованные огурцы по-американски или более известны – как в бургерах в Макдональдсе – пикули. Они станут не только идеальным дополнением к сэндвичам, бургерам или пицце, приготовленным дома, но и будут смаковать как полноценное блюдо.

ТСН.ua подготовил рецепт маринованных огурцов "Пикули" от шеф-повара Евгения Клопотенко.

Ингредиенты для консервации

1,2 кг огурцов

2 луковицы

2 ст. л. соли

Ингредиенты для маринада

100 мл столового уксуса 9%

2 ст л горчицы в зернах

1 ч л куркумы

3 лавровых листа

200 г сахара

Приготовление

Прежде всего, помойте и подготовьте все овощи для приготовления. Огурцы нарежьте кружочками, толщина которых 2-4 мм. Лук – тоненькими полукольцами. Огурцы и лук засыпьте солью, перемешайте и оставьте, чтобы овощи постояли 1,5-2 часа. Готовим маринад: в сотейнике смешайте 100 миллилитров уксуса, сахар, горчицу в зернах, куркуму, лавровые листья. Доведите смесь до кипения. В кипящий маринад добавьте огурцы с луком. Тушите ингредиенты примерно 5 мин, затем снимите сотейник с огня. Разложите огурцы с маринадом по стерилизованным банкам и закройте стерилизованными крышками.

