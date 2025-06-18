Худшая ошибка с полотенцами: как не испортить вещи еще до стирки

Стирка / © Freepik

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Влажные полотенца, сразу после использования попадающие в корзину для белья, могут стать источником бактерий, плесени и затхлого запаха.

Эксперт по стирке Закари Позняк объяснил, как правильно хранить полотенца до стирки, чтобы сохранить их чистоту и продлить срок службы.

По словам специалиста, главная ошибка — комкать полотенца и оставлять их влажными в закрытом пространстве. В таких условиях ткань не высыхает полностью, что создает идеальную среду для развития грибка и бактерий. Как результат — полотенце быстро теряет свежесть, а пользоваться им становится негигиенично.

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Что советуют эксперты:

После использования повесьте полотенце сушиться даже на дверь или специальную вешалку.

Если есть время, сразу запускайте стирку — это лучший способ избежать запахов.

Избегайте перегрузки стиральной машины, чтобы вещи хорошо выстирались.

Для профилактики плесени можно использовать средства типа Downy Rinse или Tide Boost.

Кроме полотенец, в корзине для белья не стоит хранить влажные носки, спортивную одежду, вещи со значительными загрязнениями или щекотливые ткани. Эти предметы могут испортиться или вызвать нежелательные реакции с другими вещами в процессе хранения или стирки.

Правильное обращение с бельем не только сохраняет вещи, но и помогает избежать ненужного запаха, аллергии и потери качества ткани.

Напомним, ранее мы писали, что нужно избегать распространенных ошибок во время уборки пылесосом, чтобы не причинить вреда технике. Регулярная очистка фильтров и правильное использование насадок являются важными аспектами эффективной работы пылесоса и продления его срока службы.

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