Худшие места в самолете: эксперты объяснили, где не стоит сидеть
Пассажирам, которые склонны к волнению, советуют бронировать места возле крыльев самолета.
Эксперты по путешествиям советуют тем пассажирам, которые стремятся к спокойному перелету, не бронировать места на заднем ряду самолета.
Об этом пишет The Daily Mail.
Андреа Платания из Transfeero объяснила, что последний ряд сидений в самолете имеет, в частности, такие неудобства, как близость к туалетам и ограниченную возможность откинуть кресла.
Директор по цифровым технологиям Thomas Cook Holidays Николас Смит поделился похожим мнением, добавив, что на задних сиденьях турбулентность сильнее.
«Они расположены близко к камбузу и туалетам, обслуживание может быть медленнее, выбор еды может быть ограниченным, и это также та зона, где движение во время турбулентности ощущается сильнее всего», — отметил эксперт.
Пассажирам, которые склонны к волнению, Николас посоветовал бронировать места возле крыльев самолета.
Путешественникам, которым нужно быстро выйти на пересадку, лучше будет занять место возле прохода ближе к передней части самолета.
Заядлая путешественница и блогер Иззи Николс также считает, что лучше избегать мест позади самолета.
«Здесь обычно больше шума из-за близости двигателей и работы кухни, и вы будете среди последних, кто сядет и выйдет из самолета», — отметила она.
Иззи посоветовала забронировать места в передней части самолета для более комфортного путешествия.
Джейкоб Веддерберн-Дей, генеральный директор компании Stasher, предоставляющей услуги по хранению багажа, призвал пассажиров, желающих иметь больше места, избегать сидения рядом с туалетами и камбузами.
Он пояснил, что места, где члены экипажа «часто хранят свои вещи на верхних полках», также не являются лучшим выбором.
Напомним, что в ужасной авиакатастрофе самолета Boeing 787 с 242 пассажирами, которая произошла в июне в Индии, выжил только один человек, который приобрел билет на место 11А в носовой части самолета.