Худший пол для кухни: эксперты объяснили, почему его не советуют

Выбор напольного покрытия для кухни остается одним из самых сложных решений при ремонте, ведь это пространство сочетает эстетику с постоянной нагрузкой. Пол должен выдерживать ежедневное движение, контакт с влагой, жиром и перепадами температур. При этом именно на кухне домовладельцы чаще всего ошибаются с материалами, о чем впоследствии жалеют.

По словам дизайнеров и подрядчиков, наиболее проблемным вариантом для кухни является деревянный пол. Хотя паркет и массивная древесина создают ощущение тепла и уюта, они плохо приспособлены к условиям, в которых готовится еда. Специалисты отмечают: даже незначительные разливы воды или протечки со временем могут привести к деформации досок, появлению пятен и изменению цвета.

Специалист Тим Освальд объясняет, что древесина не предназначена для постоянного контакта с влагой. Даже при тщательном уходе риск повреждений остается высоким, ведь кухня — это зона, где сложно избежать случайных разливов. Кроме того, деревянные поверхности легко поцарапать, что особенно заметно в помещениях с активным движением.

Эксперт Джонатан Пелли добавляет: если деревянный пол уже установлен или владельцы принципиально не хотят от него отказываться, придется принимать дополнительные меры. Речь идет о качественной лакировке, регулярном уходе и немедленной уборке любых разливов. Даже при таких условиях, по словам эксперта, полностью избежать риска повреждения водой невозможно, а со временем появляются и царапины от песка и грязи.

Кроме древесины, специалисты обращают внимание и на другие типы покрытий, которые считаются неудачными для кухни. В частности, пористый натуральный камень — мрамор, известняк и травертин — хоть и имеет эффектный вид, но сложный в ежедневном уходе. Дизайнер интерьеров Джина Валенти отмечает, что такие материалы легко впитывают жиры, грязь и пятна. Кроме этого, полированные каменные поверхности могут быть скользкими, что повышает риск травм.

Еще один распространенный, но проблемный вариант — ламинат. Он привлекает ценой и внешним видом, однако плохо реагирует на влагу. Дизайнер кухонь Томас Борхердинг объясняет: если вода попадает между досками, поверхность начинает пузыриться или подниматься, и отремонтировать такое покрытие уже невозможно.

В списке нежелательных решений эксперты также называют ковровое покрытие, которое иногда встречается в старых домах. По словам Пелли, ковер на кухне создает постоянные трудности с очисткой и может способствовать появлению плесени, грибка и повреждений от влаги. Не слишком практичной считают и мозаичную плитку: хотя она обеспечивает хорошее сцепление с полом, большое количество затирки затрудняет уборку и уход.

В качестве альтернативы эксперты советуют материалы, которые сочетают внешнюю привлекательность и практичность. В частности, это водонепроницаемая виниловая планка класса люкс (LVP), имитирующая текстуру дерева, но лучше защищенная от влаги и механических повреждений. Еще один рекомендуемый вариант — крупноформатная фарфоровая плитка, которую проще мыть и поддерживать в опрятном состоянии.

Специалисты подчеркивают: пол на кухне должен быть не только красивым, но и готовым к ежедневному использованию. Именно пренебрежение этим требованием чаще всего становится причиной разочарования после завершения ремонта.

