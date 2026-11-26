Как правильно хранить хурму, чтобы она была сладкой и не вязала рот / © Getty Images

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Хурма может утратить свои вкусовые качества из-за неправильного хранения. Чтобы фрукт оставался сладким и не имел неприятного терпкого привкуса, важно учитывать его сорт и степень зрелости.

Об этом сообщило издание Martha Stewart со ссылкой на экспертов по фруктам.

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Пик сезона хурмы приходится на конец осени и начало зимы. Именно в этот период популярные сорта обладают наилучшими вкусовыми качествами. Однако не всю хурму стоит сразу после покупки класть в холодильник.

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Как хранить хурму сорта Фую

Хурму сорта «Фую», которую легко узнать по приплюснутой форме, можно есть даже в твердом состоянии. Она содержит мало дубильных веществ, поэтому не имеет выраженного терпкого привкуса. По консистенции твёрдый плод напоминает яблоко или грушу, а после созревания приобретает кремовую текстуру с нотками мёда и корицы.

Если вы любите мягкую хурму, эксперты советуют оставить её при комнатной температуре, пока плоды не начнут слегка прогибаться при нажатии.

Для более длительного хранения хурму следует переложить в отделение для овощей и фруктов в холодильнике. При этом лучше использовать сетчатый или перфорированный пакет, который предотвратит скопление влаги. По словам экспертов, в холодильнике такие плоды могут храниться до нескольких месяцев, а в морозильной камере — еще дольше.

Как хранить хурму сорта Хачия

Иначе следует хранить хурму сорта «Хачия», которая имеет удлиненную форму с заостренным концом. Из-за высокого содержания дубильных веществ недозрелые плоды очень терпкие и могут даже вызвать ощущение онемения языка.

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Такую хурму необходимо оставлять при комнатной температуре, пока её мякоть не станет желеобразной. Признаком зрелости также может служить слегка сморщенная кожица.

Преждевременное охлаждение может сохранить неприятную терпкость фрукта. Кроме того, в холодильнике вкусовые качества спелых плодов могут ухудшаться. Именно поэтому эксперты рекомендуют есть такую хурму сразу после полного созревания.

Как хранить хурму Шарон и испанскую хурму

Хурму сорта «Шарон», которую выращивают в Израиле, можно есть как в твёрдом, так и в мягком состоянии. Однако по мере созревания она становится слаще. Эксперты советуют хранить плоды при комнатной температуре, а после созревания перекладывать в холодильник.

Испанскую хурму сорта «Рохо Брильянте» также можно употреблять в твердом или мягком виде, в зависимости от способа её обработки после сбора урожая.

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Если плоды обработали углекислым газом для устранения терпкости, их можно хранить так же, как хурму Фую. В противном случае фрукт лучше оставить при комнатной температуре до полного созревания, а затем съесть.

Как ускорить созревание хурмы

Если вы купили твёрдую и терпкую хурму, ускорить её созревание помогут обычные яблоки или бананы. Эти фрукты естественным образом выделяют этилен — газ, на который чувствительна хурма.

Для этого достаточно положить хурму вместе с яблоками или бананами в бумажный пакет.

Как долго можно хранить нарезанную хурму

Эксперты рекомендуют есть хурму сразу после нарезки. Однако при необходимости её можно хранить в холодильнике около трёх дней.

Для этого кусочки фрукта необходимо переложить в герметичный контейнер и хранить при температуре от 0,6 до 4,4 °C. При этом специалисты советуют съесть нарезанную хурму как можно скорее.

Напомним, ранее мы сообщали, что апельсины и мандарины традиционно считаются ценными источниками витамина С. Однако среди популярных цитрусовых есть фрукт, который превосходит их по содержанию этого витамина.

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