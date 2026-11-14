Хурма и шарон: в чем отличие и какой фрукт полезнее

Хурма. / © Credits

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С наступлением холодов на прилавках магазинов и рынков появляется один из самых любимых осенне-зимних фруктов — хурма. Наряду с традиционной хурмой все чаще можно увидеть шарон — он внешне очень похож на нее, но имеет свои особенности.

В чем разница между хурмой и шароном, чем они полезны организму — читайте на ТСН.ua.

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Хурма и шарон содержат ряд питательных веществ, необходимых для нормальной работы организма. В их составе есть витамины А, С, Е, витамины группы В, калий, магний, пищевые волокна и природные антиоксиданты.

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Благодаря витамину С и антиоксидантам хурма и шарон помогают организму поддерживать работу иммунной системы. Оба фрукта содержат клетчатку, которая способствует нормальной работе кишечника, поддерживает его микрофлору и помогает предотвращать запоры.

Плоды очень полезны для зрения: бета-каротин, являющийся предшественником витамина А, играет важную роль в поддержании здоровья глаз. А еще хурма и шарон содержат калий, что помогает регулировать АД, а антиоксиданты способствуют защите клеток от окислительного стресса.

Хурма и шарон — в чем отличие

Несмотря на внешнее сходство, хурма и шарон имеют несколько существенных отличий. Прежде всего, они касаются происхождения, вкуса, консистенции и содержания таннинов — веществ, которые создают характерный терпкий привкус.

Происхождение

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Хурма — это плод дерева хурмы. Происходит из Азии и имеет множество сортов, отличающихся размером, цветом и вкусовыми свойствами.

Шарон — название сорта хурмы, выращиваемых, в частности, в Израиле. Название связано с одноименной долиной Шарон. Плоды проходят специальную обработку, благодаря которой в них уменьшается содержание таннинов.

Вкус

Обычная хурма может быть очень сладкой, но некоторые ее сорта обладают выраженным терпким привкусом. Особенно это заметно, если фрукт еще недостаточно созревал.

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Шарон обычно сладкий, с мягким фруктовым вкусом и без характерного связующего эффекта. Его можно есть даже тогда, когда мякоть остается плотной.

Консистенция

Спелая обычная хурма часто имеет нежную, желеобразную и очень сочную мякоть. Некоторые сорта можно есть только после полного созревания.

Шарон имеет более плотную и упругую текстуру. Его удобно нарезать дольками, добавлять в салаты или есть как яблоко.

Внешний вид

Обычная хурма имеет разную форму — от округлой до удлиненной. Цвет варьируется от оранжевого до насыщенного красно-оранжевого.

Шарон обычно имеет округлую или немного приплюснутую форму, гладкую блестящую кожуру и яркий оранжевый цвет. Внешне он часто напоминает обычную хурму, но более равномерную форму.

Наличие косточек

В обычной хурме могут быть косточки, хотя это зависит от сорта и условий опыления. Шарон обычно продают без косточек.

Как правильно выбрать хурму и шарон

Чтобы фрукт был сладким и вкусным, при покупке следует обращать внимание не только на его цвет, но и состояние кожицы и мякоти.

Плоды хурмы выбирайте с насыщенным оранжевым цветом, целой шкуркой и без темных пятен. Если хурма еще терпкая, ее можно оставить на несколько дней при комнатной температуре.

Покупая шарон, отдавайте предпочтение плодам с гладкой, блестящей кожурой без трещин и повреждений. Он может быть плотным на ощупь — это не обязательно свидетельствует о незрелости.

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