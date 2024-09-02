Хватит всего одной столовой ложки – ваше картофельное пюре получится нежным, вкусным и кремообразным

Если вам никак не удается приготовить идеальное кремовое картофельное пюре, возможно вы забываете добавить один очень важный ингредиент.

Очень часто это блюдо получается сухим, а потому не очень аппетитным. Однако, говорят опытные кулинары, есть один секретный ингредиент, быстро улучшающий вкусовые качества и консистенцию картофельного пюре. Его нужно добавить совсем немного.

Дополнительно блюдо становится не только кремообразным, но и очень сытным.

Итак, каков секрет идеального картофельного пюре? Все очень просто. Нужно, прежде всего, после варки картофеля тщательно обработать его пестиком до состояния пюре.

После этого шага большинство украинцев добавляют молоко и размягченное сливочное масло. Но кулинары советуют добавить одну столовую ложку жирной сметаны. Предпочтительно, чтобы жирность этого кисломолочного продукта была 20% и выше.

Не следует добавлять больше сметаны, чем советуют специалисты. Иначе, блюдо получится слишком кислым, что может понравиться далеко не всем.

Перед подачей на стол блюдо следует тщательно перемешать, можно добавить измельченную зелень. Картофельное пюре со сметаной становится более аппетитным, нежным и вкусным.

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