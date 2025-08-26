Хвост за еду продадут: 5 пород кошек, которые готовы на все ради того, чтобы им дали лакомство

Какие породы кошек любят вкусно поесть / © www.freepik.com/free-photo

Считается, что кошки — это независимые и гордые животные, которые сами диктуют правила игры. Но этот миф быстро развеивается, когда в руках хозяина появляется пакетик любимого лакомства. Некоторые породы настолько мотивированы пищей, что за кусочек чего-нибудь вкусненького готовы на настоящие театральные представления, уловки и даже акробатические трюки.

Сиамская кошка

Сиамские коты известны своей эмоциональностью и необычайной болтливостью. Они не просто будут стоять у холодильника — ваши прогулки по дому будет сопровождать кортеж в виде назойливого кота. Он громко «разговаривает», смотрит в глаза и трогает лапкой, будто намекая: «Я же голодный, покорми меня!». Известно, что сиамские кошки способны даже научиться приносить игрушки, чтобы заработать себе на лакомство.

Мэйн-кун

Эти пушистые великаны обладают особыми талантами — проницательным взглядом и безупречной грацией. Они редко прибегают к громким требованиям, но тихо садятся напротив, склоняют голову и пускают в ход свои роскошные усы и хвост. Добавьте к этому их размер, ведь мейн-куны — одни из самых больших домашних кошек в мире, и противиться их волшебному взгляду практически невозможно.

Британская короткошерстная

Эта порода славится своей смекалкой. Британцы не станут тратить время на «мурчащие переговоры». Они знают, где именно хранятся лакомства, поэтому будут действовать быстро и решительно. Стоит забыть закрыть дверцу шкафчика — и ваш любимец уже будет заедать свою победу. Кстати, ветеринары советуют следить за весом британцев, потому что именно из-за любви к пище они склонны к набору лишних килограммов.

Сфинкс

Эти бесшерстные красавцы известны своей необычайной контактностью. Они не взывают и не устраивают сцен — их тактика значительно изощреннее. Сфинкс устроится на коленях или плечах хозяина, начнет мурлыкать и массировать лапками. Его тепло, ласка и почти человеческое поведение растапливают любое сердце. А как тут отказать, когда ваш любимец буквально обнимает вас ради лакомого кусочка.

Восточная короткошерстная ориентальная

Это настоящие артисты среди других кошек. Они не будут сидеть тихо, а будут демонстрировать целый набор трюков — крутиться вокруг ног, высоко прыгать, вставать на задние лапки или выполнять настоящие акробатические номера. Их энергия и артистизм делают процесс «выбивания вкусностей» похожим на цирковое представление.