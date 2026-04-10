Как сделать праздничные золотые крашенки к Пасхе

Достичь эффектного золотистого цвета крашенок можно и без использования синтетических красителей. Сочетание природных свойств куркумы и сияния съедобного золотого порошка позволяет создать настоящие праздничные шедевры.

Для получения наилучшего результата следует подготовить следующие ингредиенты и инструменты:

вспомогательные средства — холодная вода, небольшая кисточка, салфетки и резиновые перчатки для защиты рук от окрашивания.

яйца — лучше выбирать домашние (как белые, так и с желтоватой скорлупой);

Прежде чем приступить к термической обработке, скорлупу яиц следует тщательно протереть салфеткой, смоченной в уксусе. Эта простая манипуляция обезжиривает и разглаживает поверхность, что гарантирует идеально ровное нанесение пигмента.

Процесс варки происходит по следующему алгоритму:

Сложите яйца в емкость и залейте холодной водой так, чтобы она полностью их покрывала.

Добавьте одну-две столовые ложки уксуса и всыпьте куркуму. Помните: чем больше специи вы добавите, тем глубже и насыщеннее будет начальный желтый оттенок.

Доведите воду до кипения, сварите яйца, затем оставьте их в этом же растворе еще на 15–20 минут для лучшего закрепления цвета.

Когда окрашенные яйца остынут, можно переходить к финальному декорированию. Для этого нужно слегка смоченной салфеткой нанести на скорлупу тонкий слой яичного белка, который служит основой для золота.