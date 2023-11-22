Идеален для праздника и в будни: модный зимний маникюр, который будет на пике популярности 2024 года

Зимний френч, минимализм или мрамор — этой зимой на пике популярности простота и роскошное совершенство.
Конец 2023 ознаменовался новыми трендами в мире маникюра. На пике модного олимпа ногтевого искусства зимний декор с его особыми узорами. Такой дизайн несколько отличается от обычного маникюра, поскольку здесь преобладает зимняя и новогодняя тематика – снежинки, блестки и даже геометрическая вязка. Нейл-мастера отмечают, что в этом сезоне будут в моде зимние пейзажи, олени, пингвины и медведи.
Но следует делать ставку все же на свои предпочтения при выборе дизайна ногтей. Дизайнеры и нейл-мастера в один голос убеждают, что сейчас в моде светлые и темные оттенки, но дизайн должен быть сдержан. Рассказываем, какой маникюр в трендах этой зимой.
Зимний френч
Сюда можно отнести французский маникюр с традиционной базой и обрамлением любого яркого цвета по выбору. Альтернативой может стать френч черного цвета с кристаллами, втиркой или френч-омбре с россыпью блесток.
Маникюр в стиле минимализма
Сдержанный декор сейчас на пике популярности. Такой маникюр будет уместен как по будням, так и по праздникам. Несложные простые рисунки геометрических форм или несколько блесток станут великолепным оформлением и сделают зимний маникюр удивительно легким и стильным.
Маникюр "свитер"
Вязаный маникюр будет идеально играть в моно-исполнении, также в тандеме с французским. Сюда же можно отнести такой тренд, как битое стекло.
Мраморный маникюр
Такой дизайн на пике моды уже не один сезон и будет держаться еще довольно долго. Он будет идеален для новогодней вечеринки, отпуска и в рабочие будни. Все благодаря его сдержанности и ярким переливам одновременно. Такой маникюр можно выполнять с акцентом на нескольких пальцах, дополнив блестками или втиркой.
Праздничный новогодний маникюр
Для такого маникюра идеально подойдет база светлых тонов с добавлением фольги, блесток и россыпи нескольких камешков. Этот декор ногтей подойдет как к праздникам, так и в будни.
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