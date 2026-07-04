Жара. / © Associated Press

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В жаркую погоду выбор прически так же важен, как и одежда. Распущенные волосы могут привести к потоотделению. Поэтому лучший вариант — завязать волосы назад, чтобы относительно быстро почувствовать свежесть. Идеальный вариант — пучок.

Почему, пучок — это не только модная, но и практичная прическа для летнего зноя, читайте в материале ТСН.ua.

Пучок помогает уменьшить контакт волос с кожей, благодаря чему шея и плечи меньше потеют, а волосы дольше остаются чистыми и чистоплотными. Кроме того, такая прическа защищает пряди от лишнего воздействия солнца, ветра и влажности, которые летом часто делают волосы пушистыми и непослушными.

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Как носить пучок

Тренд лета-2026 — гладкий пучок в стиле Гейли Бибер. Это вечерняя прическа, которую теперь носят и днем. Независимо от длины волос, они должны лежать ровно и быть зафиксированными гелем для волос.

Стилисты также советуют не затягивать волосы слишком туго. Более свободный пучок не только выглядит более естественно, но и помогает избежать излишней нагрузки на корни волос и дискомфорта во время длительного ношения прически в жаркую погоду.

Подбирайте прическу к случаю: для повседневного образа подойдет небрежный пучок, а для официальных мероприятий или вечернего выхода — гладкий, тщательно зафиксированный вариант.

Советы стилистов:

Не затягивайте волосы слишком туго, ведь свободный пучок выглядит более естественно.

Используйте средства для фиксации — гель, воск или лак. Это поможет укротить мелкие волоски и сохранить прическу аккуратной в течение всего дня.

Выбирайте высоту пучка в зависимости от образа: высокий пучок придает легкости и зрительно удлиняет шею, тогда как низкий выглядит более сдержанно и элегантно.

Добавьте аксессуары, такие как лента, шелковый платок, декоративная шпилька или крабик. Они сделают прическу более стильной.

Пучок / © Credits

Пучок / © Credits

Напомним, мы писали о трендовых стрижках на лето 2026 — волосы долго будут держать форму и не будут прилипать даже в жару.

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