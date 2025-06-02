Идеальная чашка кофе каждый день: что такое правило 80/20 и как оно изменяет подход к наслаждению от этого напитка

Что такое правило 80/20 в приготовлении кофе / © Pixabay

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Все очень просто. Только 20% факторов могут повлиять на то, чтобы получить 80% удовольствия от вкуса и качества популярного напитка.

Что же это за “магические” 20% факторов?

Свежие и качественные кофейные зерна

Без сомнений, этот фактор самый важный. Даже если вы приобретете самую дорогую кофеварку, вы не сможете приготовить в ней вкусный кофе из некачественных зерен. Лучше выбирать свежеобжаренные зерна (не старше 2-4 недель) от проверенных брендов.

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Молоть зерна перед завариванием, а не раньше

После помола кофе теряет свой аромат в считанные минуты, так как ароматические соединения выветриваются очень быстро, начинается окисление жиров. Поэтому молоть зерна лучше непосредственно перед завариванием напитка.

Температура воды

Не берите воду из крана, ведь она содержит избыток хлора и других минералов, которые портят вкус напитка. Хотя бы фильтруйте воду, а лучше покупайте бутилированную. Температура ее должна быть не менее 90-96 градусов. Кипяток делает кофе слишком горьким.

Основы заваривания

Конечно, вам не нужно быть профессиональным баристой, чтобы уметь заваривать вкусный кофе. Следует знать лишь некоторые нюансы, например правильное соотношение воды и зерен для френч-пресса или степень трамбовки для приготовления эспрессо.

Эти пункты и есть 20%, которые требуются для приготовления идеального напитка.

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