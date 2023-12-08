Идеальная чистота и невероятный аромат: чем помыть пол, чтобы долго пахло и сияло

Эти простые ингредиенты помогут сделать пол идеально чистым и сияющим, а еще оставят приятный свежий аромат в вашем доме на долгое время.

Для того, чтобы пол не только сиял чистотой, но и приятно пах, в воду во время мытья можно добавить натуральные ароматизаторы и моющие средства. Рассказываем, что именно поможет вашему полу быть чистым и свежим в течение длительного времени.

Чем помыть пол, чтобы придать ему чистый блеск и свежесть надолго

Уксус и эфирные масла. Добавьте в ведро с водой пол стакана белого уксуса. Это не только придаст полу блеск, а также поможет удалить все неприятные запахи. А для невероятного аромата добавьте несколько капель своего любимого эфирного масла: лавандового, лимонного или розового.

Добавьте в ведро с водой пол стакана белого уксуса. Это не только придаст полу блеск, а также поможет удалить все неприятные запахи. А для невероятного аромата добавьте несколько капель своего любимого эфирного масла: лавандового, лимонного или розового. Лимонный сок. Во время мытья полов добавьте в ведро сок одного лимона. Это не только поможет сохранить приятный аромат в течение длительного времени, но и придаст полу блеск. Особенно эффективен такой метод будет для керамической плитки.

Во время мытья полов добавьте в ведро сок одного лимона. Это не только поможет сохранить приятный аромат в течение длительного времени, но и придаст полу блеск. Особенно эффективен такой метод будет для керамической плитки. Сода и моющее средство. Если насыпать немного пищевой соды в воду для мытья полов, она уберет все неприятные запахи. А аромат моющего средства будет оставаться гораздо дольше.

Если насыпать немного пищевой соды в воду для мытья полов, она уберет все неприятные запахи. А аромат моющего средства будет оставаться гораздо дольше. Ароматизированный чай. Для применения такого способа нужно заварить крепкий чай с примесями бергамота или мяты. Тогда ваш пол будет пахнуть несколько дней.

Для применения такого способа нужно заварить крепкий чай с примесями бергамота или мяты. Тогда ваш пол будет пахнуть несколько дней. Смесь эфирных масел. Чтобы придать полу длительного свежего аромата, можно добавить в воду по несколько капель разных масел: эвкалиптового, лавандового, мятного и т.п. Это поможет создать приятную и расслабляющую атмосферу в вашем доме на долгое время.

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