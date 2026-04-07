Идеальная глазурь для паски: очень простой рецепт меренги
Швейцарская меренга станет безупречным украшением для пасхальной выпечки.
Чтобы паска выглядела как из кондитерской — с идеальной, блестящей «шапкой», стоит попробовать швейцарскую меренгу. Она нежная, воздушная, хорошо держит форму и не липнет после высыхания.
Рецептом швейцарской меренги для украшения пояса поделилась шеф-поварешка Олега Мартыновская.
Ингредиенты:
250 г сахара
150 г белка (4 белка)
20 г лимонного сока
Приготовление
Меренга готовится на паровой бане. Поэтому прежде всего сделайте ее.
В миску поместите белки и сахар. Затем поставьте на паровую баню, активно помешивая венчиком – до полного растворения сахара.
Снимите с огня, продолжая мешать, а затем взбивайте миксером. Добавь лимонный сок.
Масса должна стать однородной и воздушной – блестящего белого цвета.
Готовые паски покройте меренгой, посыпьте посыпкой и оставьте засыхать. Меренга хорошо держится, не липнет и не крошится.