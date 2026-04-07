Идеальная глазурь для паски: очень простой рецепт меренги

Швейцарская меренга станет безупречным украшением для пасхальной выпечки.

Паска. / © pexels.com

Чтобы паска выглядела как из кондитерской — с идеальной, блестящей «шапкой», стоит попробовать швейцарскую меренгу. Она нежная, воздушная, хорошо держит форму и не липнет после высыхания.

Рецептом швейцарской меренги для украшения пояса поделилась шеф-поварешка Олега Мартыновская.

Ингредиенты:

  • 250 г сахара

  • 150 г белка (4 белка)

  • 20 г лимонного сока

Приготовление

  1. Меренга готовится на паровой бане. Поэтому прежде всего сделайте ее.

  2. В миску поместите белки и сахар. Затем поставьте на паровую баню, активно помешивая венчиком – до полного растворения сахара.

  3. Снимите с огня, продолжая мешать, а затем взбивайте миксером. Добавь лимонный сок.

  4. Масса должна стать однородной и воздушной – блестящего белого цвета.

  5. Готовые паски покройте меренгой, посыпьте посыпкой и оставьте засыхать. Меренга хорошо держится, не липнет и не крошится.

