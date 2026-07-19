Идеальная омолаживающая стрижка на короткие волосы: не требует укладки и подходит всем женщинам

Лучшая омолаживающая стрижка на короткие волосы / © Фото из открытых источников

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В жаркое время года многие женщины задумываются о смене прически. Длинные волосы приходится чаще мыть и укладывать, поэтому короткие стрижки становятся одним из главных трендов сезона. Парикмахеры советуют обратить внимание на итальянскую стрижку «бикси» — современное сочетание боба и пикси, которая выглядит стильно, освежает образ и не нуждается в ежедневной укладке. Именно бикси сегодня все чаще выбирают женщины всех возрастов, ведь она сочетает легкость, женственность и максимальный комфорт.

Что такое стрижка «бикси»

Лучшая омолаживающая стрижка на короткие волосы

Название происходит от двух популярных причесок — боба и пикси. От пикси она унаследовала легкость и открытую шею, а от боба мягкие линии и длинные пряди у лица.

Благодаря многослойному срезу волосы выглядят объемными даже без использования фена или специальных средств для стайлинга.

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Одним из главных преимуществ бикси является комфорт в жаркие дни. Волосы почти не касаются шеи, быстрее высыхают после мытья и не создают ощущение тяжести.

Кроме того, такая прическа позволяет реже пользоваться горячими инструментами для укладки, что особенно важно летом, когда волосы и так страдают от солнца, жары и сухого воздуха.

Почти не требует укладки

Лучшая омолаживающая стрижка на короткие волосы

Парикмахеры отмечают, что правильная форма стрижки сама задает нужное направление прядям.

После мытья достаточно высушить волосы естественным способом или слегка подсушить феном. При желании можно нанести небольшое количество легкой пасты для текстуры или мусса, чтобы подчеркнуть отдельные пряди.

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Кому больше всего подходит

Лучшая омолаживающая стрижка на короткие волосы

Бикси считают универсальной стрижкой, ведь ее можно адаптировать практически к любому типу лица.

Обладательницам круглого лица помогают удлиненные передние пряди, которые зрительно делают черты более утонченными.

Для квадратной формы лица мастера оставляют мягкие контуры у висков, смягчающие линию подбородка.

Овальному лицу подходит почти любой вариант этой прически.

Стрижка имеет идеальный вид как на прямых, так и на слегка волнистых волосах. Тонким волосам многослойность придает естественный объем, а густым помогает избавиться от излишней тяжести. Даже непослушные пряди после правильно исполненной стрижки становятся более управляемыми.

Омолаживает внешность

Лучшая омолаживающая стрижка на короткие волосы

Многие стилисты называют бикси одной из лучших омолаживающих коротких причесок.

Она открывает шею, делает черты лица более выразительными, подчеркивает глаза и скулы, а также придает образу легкости и современности.

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Поэтому ее часто выбирают женщины после 40 и 50 лет, хотя не менее эффектной она будет и для девушек.

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