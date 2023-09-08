Идеальная пара осени: какую обувь носить под пальто 2023 года

Пальто – незаменимый элемент гардероба в холодное время года. Оно не только помогает укрыться от дождя и ветра, но и создать стильный образ. Однако важно помнить, какую обувь носить под пальто, чтобы выглядеть действительно модно.

Какую обувь носить под пальто 2023 года

Благодаря разнообразию моделей обуви можно с легкостью комбинировать их с пальто разными способами. Конечно, нужно учитывать и модель самой верхней одежды. Осенью 2023 года модные женские тренды выглядят так:

оксфорды и лоферы – это обувь под пальто ниже колена и средней длины, также такая обувь подойдет под пальто оверсайз;

– это обувь под пальто ниже колена и средней длины, также такая обувь подойдет под пальто оверсайз; высокие сапоги – могут подойти под длинное пальто или пальто средней длины;

– могут подойти под длинное пальто или пальто средней длины; ботфорды – такая обувь идеально сочетается с моделями до колена;

– такая обувь идеально сочетается с моделями до колена; сапоги на каблуке – в этом году в тренды входит модное кожаное пальто, которое будет выглядеть максимально стильно с такой женственной обувью;

– в этом году в тренды входит модное кожаное пальто, которое будет выглядеть максимально стильно с такой женственной обувью; мокасины, кроссовки – носите их с модными моделями в стиле кокон или хиппи;

– носите их с модными моделями в стиле кокон или хиппи; босоножки, туфли – в теплые дни их можно носить с укороченным пальто.

Осенью 2023 года в тренде будут пальто черного, серого цвета, которые всегда считались универсальными. Под них можно подбирать обувь любого оттенка. А в трендах остаются и бежевые модели, если вы не знаете, чем их дополнить, лучше подбирать обувь черного, коричневого, синего или бордового цветов.

На что еще обращать внимание, кроме модных трендов

Обувь под длинное пальто / Фото: pixabay.com

Нужно учитывать не только возможные тенденции, но и знать особенности верхней одежды и обуви, чтобы выглядеть органично и стильно. Для создания модного гардероба учитывайте следующие критерии:

материал изделий;

корор и внешний вид обуви;

модель, цвет и длина пальто.

Обратите особое внимание на промежуток, образующийся между обувью и одеждой. Неправильно подобранные модели могут зрительно укорачивать длину ног. Чтобы избежать такой проблемы, нужно всегда подбирать обувь и верхнюю одежду под свое телосложение, рост.

Многих интересует, можно ли носить кроссовки из пальто? Сегодня такое сочетание считается очень стильным. Но следует помнить, что кроссовки подходят не под каждую модель пальто. Лучше всего носить кроссовки осенью 2023 года с модным пальто-халатом. Под пальто при этом можно надевать и совсем расслабленный образ из тощи и джинсов, или более элегантный вариант из брюк и свитера.

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