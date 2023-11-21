Идеальная прическа для непослушных волос: знаменитая стрижка «итальянка» со всех сторон

Эта стрижка не нуждается в укладке, она будет держать идеальную форму до следующего посещения мастера.

Часто эту стрижку путают с каскадом. И это неудивительно, поскольку обе прически имеют одинаковые переходы – от короткой верхней части к длинной внизу. Однако каскад имеет более выраженные структурные слои. В то время как «итальянка» имеет плавные и гармонические линии. Эта прическа особенно помогает тем женщинам, у которых непослушные жесткие волосы. Рассказываем, какие формы имеет эта стрижка и кому подходит.

Особенности стрижки «итальянки»

Стрижка для непослушных волос / Фото: pixabay.com

Эта стрижка стала популярной в Италии в начале восьмидесятых годов. Прическа быстро набрала популярность в других странах мира и по сей день не теряет своей актуальности. Умелые стилисты и парикмахеры делают ее как на среднюю длину, так и на короткие волосы.

Главная причина популярности этой прически в том, что ее не нужно укладывать. Это значительно облегчает жизнь тем женщинам, у которых непослушные волосы. Достаточно просто помыть голову и дать волосам высохнуть или воспользоваться феном.

«Итальянка» – вид спереди

Стрижка для непослушных волос / Фото: pixabay.com

Пряди волос подстригаются в виде шапочки – на макушке чуть меньше, чем у висков. Кончики локонов оформляют в виде рваных или филируют. Челку стригут так же. Слои прически меняются постепенно, что придает объем тонким волосам и форму для непослушных.

Ракурс сбоку

Стрижка для непослушных волос / Фото: pixabay.com

Для того чтобы создать красивый силуэт, мастера филируют боковые пряди. Таким образом прическа приобретает максимальный объем. Во время укладки волос нужно поднять их у корней и направить локоны к лицу или в разные стороны. Тогда стрижка будет смотреться естественно и непринужденно.

«Итальянка» – вид сзади

Стрижка для непослушных волос / Фото: pixabay.com

Задний ракурс этой стрижки делает акцент на густоте волос. Поэтому, если волосы тонкие и редкие, не стоит выбирать эту прическу, не спасет даже объемная макушка. Идеальным вариантом для этой стрижки будут густые от природы волосы. Также волнистые и вьющиеся локоны станут шикарной основой для такой прически.

Эту стрижку выбирают женственные и романтические натуры. Она выглядит потрясающе со всех сторон, как на нее не посмотреть. Такая прическа совсем не нуждается в укладке, ее можно также собирать в пучок или хвост, если волосы средней длины.

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