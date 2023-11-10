Идеальная стрижка для женщин за 50: прическа подходит абсолютно всем

Почему-то бытует такое мнение – чем более короткая стрижка, тем больше она омолаживает. Но все стилисты в один голос убеждают нас в том, что это не так. После 50-ти лет женщинам лучше носить стрижку, которая имеет длину от челюсти до плеч. Рассказываем, какую стрижку можно делать всем женщинам без исключения, чтобы выглядеть молодо и привлекательно.

Какая идеальная стрижка для женщин за 50

Идеальная стрижка для женщин за 50 / Фото: pixabay.com

И эта стрижка – градуированное каре, являющееся лучшим выбором для молодости и красоты. Такая прическа подходит всем женщинам без исключения, несмотря на возраст, тип лица и структуру волос. Но стилисты чаще всего эту стрижку рекомендуют делать женщинам среднего возраста. А все потому, что многослойность стрижки придает объем волосам, делает его более густыми и здоровыми с виду. Особенно эта стрижка актуальна для обладательниц тонких волос.

Еще одно несомненное преимущество этой прически – это простая укладка, не требующая никаких усилий или специальных средств. Все, что нужно для придания формы – фен и круглая щетка, если таковой нет, то можно обойтись простой расческой. Это замечательное решение проблемы нехватки времени и желания для тех, кто не хочет возиться с формированием прически.

Женщинам за пятидесят стилисты не рекомендуют экспериментировать с формами стрижки. Чем проще прическа, тем больше она будет омолаживаться, маскировать недостатки и подчеркнет все преимущества природной красоты. Если вы хотите челку, здесь стоит отдать предпочтение асимметрии, поскольку ровные срезы обрезают лоб, подчеркивая возрастные изменения вокруг глаз.

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