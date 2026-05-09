ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
260
Время на прочтение
2 мин

Идеально чистые окна без разводов: важный этап, часто пропускаемый

Даже после тщательной мойки окон стекло часто выглядит неидеально — остаются разводы, пятна или мутные участки. И причина обычно не в средствах для мытья, а в том, что пропущен один финальный, но критически важный этап.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Комментарии
Как мыть окна, чтобы не было разводов

Как мыть окна, чтобы не было разводов / © pexels.com

Об этом пишет Good Housekeeping, а также подчеркивают эксперты по профессиональной уборке.

Почему окна остаются с разводами даже после мытья

Большинство людей моет окна по простому сценарию: нанести средство, протереть стекло и на этом останавливаются. Формально поверхность чистая, но на ней остаются остатки моющего раствора.

Когда они высыхают неравномерно, появляются те же разводы, которые портят вид стекла.

Именно поэтому ключ к результату — не только мойка, но и правильное завершение процесса.

Как мыть окна правильно, чтобы они реально блистали

Чтобы получить прозрачное стекло без следов, важна не только «химия», но и последовательность действий:

  1. Начните не со стекла, а с рамы — сначала уберите грязь, пыль и мусор из рамы и подоконника. Если этого не сделать, грязь легко переносится на стекло и сводит результат к нулю.

  2. Уберите сухую пыль из стекла — перед любыми средствами пройдитесь сухой микрофиброй. Это мелкий, но важный шаг — он убирает пыль, которая часто становится причиной пятен и разводов.

  3. Основная мойка — нанесите средство для стекла и протрите поверхность движениями сверху вниз. Это помогает контролировать стек жидкости и равномерно очищает поверхность.

  4. Главный секрет идеального блеска — после мытья обязательно используйте сухую микрофибру и отполируйте стекло.

Именно этот шаг убирает остатки средства и дает тот же эффект — чистые, прозрачные, блестящие окна без следов.

Когда мыть окна, чтобы не было разводов

Результат сильно зависит от погоды:

  • Пасмурная погода — идеальный вариант — без прямого солнца средство высыхает равномерно, без пятен.

  • Комфортная температура +5…+20 °C — в жару средство высыхает слишком быстро, что провоцирует разводы.

  • Без сильного ветра — пыль мгновенно оседает на только что вымытое стекло.

  • Без дождя — влага снова оставляет следы и пятна.

Как часто мыть окна

Оптимально — дважды в год:

  • весной, после зимнего сезона

  • осенью, перед холодами

Если же окна выходят на дорогу или место с повышенной пылью, их следует мыть чаще — иначе стекло быстро теряет прозрачность.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
260
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie