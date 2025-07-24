Чем помыть пол, чтобы был чистым две недели / © www.freepik.com/free-photo

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Поддерживать дома чистоту важно не только по эстетическим соображениям, но и для здоровья жителей дома. Но ежедневное мытье полов утомляет, к тому же уже через 2-3 дня поверхность снова покрывается пылью, появляются разводы и тусклый налет. Однако есть простой и бюджетный способ, позволяющий надолго сохранить блеск и свежесть напольного покрытия в вашем доме.

Как надолго сохранить пол чистым: метод, работающий до двух недель

В чем секрет? Добавьте в ведро с водой для мытья полов всего 3 капли эфирного масла чайного дерева — и эффект вас приятно удивит. Это натуральное масло обладает мощными антисептическими и противогрибковыми свойствами, а также легким ароматом, который освежает помещение. Благодаря своим качествам эфирное масло оставляет на полу тонкий защитный слой, предотвращающий повторное оседание пыли и грязи. После такой уборки пол будет чистым и блестящим до двух недель, а в доме будет пахнуть легкой свежестью.

Как правильно мыть пол:

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в 5 литров теплой воды добавьте 3 капли эфирного масла чайного дерева;

для усиления очищающего эффекта можно добавить столовую ложку уксуса;

помойте пол как обычно, без повторного смывания чистой водой.