Идеально рассыпчатый рис за минуту: восточная хитрость, которая изменит вашу кухню

Восточные повара открывают простой секрет, делающий этот процесс легким и гарантированно успешным.

Главная уловка заключается не в особом сорте риса, а в его правильной подготовке. Зерна тщательно промывают в холодной воде до полной прозрачности — это позволяет удалить лишний крахмал, делающий рис клейким и слипшимся. После промывки рис замачивают в чистой холодной воде на 30–40 минут.

Замачивание помогает зернам равномерно прогреваться при варке и сохранять форму. Они впитывают нужное количество воды, становятся упругими и эластичными.

Для варки лучше всего использовать толстостенную кастрюлю с плотной крышкой, что обеспечивает равномерный нагрев. После замачивания соотношение воды и риса должно составлять примерно 1:1,5, ведь зерна уже успели впитать часть жидкости.

Рис доводят до кипения на сильном огне, затем огонь убавляют до минимума и варят 12–15 минут. После отключения плиты крышку не открывают еще 10-15 минут, давая рису “дойти” на остаточном тепле.

Восточные повара никогда не перемешивают рис во время приготовления, чтобы не повредить его структуру. Готовое блюдо осторожно разрыхляют вилкой, отделяя зерна легкими движениями.

Этот метод подходит для большинства сортов риса и не требует специальных приспособлений. Соблюдение простых правил подготовки и варки гарантирует идеальный результат каждый раз.

Освоив эту технику, вы навсегда забудете о слипшемся или переваренном рисе. Восточный секрет открывает новые горизонты в кулинарии и превращает приготовление риса в настоящее удовольствие.