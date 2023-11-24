Идеальное сочетание: какие специи лучше всего подходят для рыбы, мяса и птицы

Чтобы ваше блюдо имело свою "изюминку", можно добавить в него смесь пряностей, которые будут идеально подходить и подчеркивать вкус.

Специи придают любому блюду эксклюзивный вкус. У каждой хозяйки есть свои секретные ингредиенты, которые она добавляет в суп или в котлеты. Потому что для приготовления вкусного блюда нужны не только мясо и рыба, важную роль в довершении вкуса играют специи. Рассказываем, какие пряности идеально подходят к красному мясу, какие к птице, а какие будут смаковать в рыбе.

Какие специи подходят для мяса: полный список

Все виды перцев придают мясу непревзойденный вкус и творят чудеса. В блюда с мясом также лучше добавлять следующие специи:

паприку;

сушеный чеснок;

зиру;

базилик;

орегано;

карри;

куркуму;

барбарис;

имбирь;

майоран;

мускатный орех.

Какие приправы подходят к рыбе: полный перечень специй

Для приготовления рыбных блюд, жареной и запеченной рыбы идеально подойдут следующие специи:

имбирь;

горчица;

кориандр;

укроп;

чабрец;

сушеный чеснок;

сушеный лук.

Также не стоит забывать о лавровом листе и лимонном соке, без которых рыба не будет такой вкусной.

Какие специи выбрать к птице

Для птицы сейчас продается множество смесей из приправ, но они содержат много соли и консервантов. Поэтому лучше самостоятельно совмещать приправы, чтобы добиться идеального вкуса в вашем блюде.

В блюдах из курицы или индейки будут отлично сочетаться следующие приправы:

розмарин;

майоран;

карри;

чабрец;

сушеный лук;

пастернак.

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