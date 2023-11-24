Идеальное сочетание: какие специи лучше всего подходят для рыбы, мяса и птицы

Чтобы ваше блюдо имело свою "изюминку", можно добавить в него смесь пряностей, которые будут идеально подходить и подчеркивать вкус.
Специи придают любому блюду эксклюзивный вкус. У каждой хозяйки есть свои секретные ингредиенты, которые она добавляет в суп или в котлеты. Потому что для приготовления вкусного блюда нужны не только мясо и рыба, важную роль в довершении вкуса играют специи. Рассказываем, какие пряности идеально подходят к красному мясу, какие к птице, а какие будут смаковать в рыбе.
Какие специи подходят для мяса: полный список
Все виды перцев придают мясу непревзойденный вкус и творят чудеса. В блюда с мясом также лучше добавлять следующие специи:
- паприку;
- сушеный чеснок;
- зиру;
- базилик;
- орегано;
- карри;
- куркуму;
- барбарис;
- имбирь;
- майоран;
- мускатный орех.
Какие приправы подходят к рыбе: полный перечень специй
Для приготовления рыбных блюд, жареной и запеченной рыбы идеально подойдут следующие специи:
- имбирь;
- горчица;
- кориандр;
- укроп;
- чабрец;
- сушеный чеснок;
- сушеный лук.
Также не стоит забывать о лавровом листе и лимонном соке, без которых рыба не будет такой вкусной.
Какие специи выбрать к птице
Для птицы сейчас продается множество смесей из приправ, но они содержат много соли и консервантов. Поэтому лучше самостоятельно совмещать приправы, чтобы добиться идеального вкуса в вашем блюде.
В блюдах из курицы или индейки будут отлично сочетаться следующие приправы:
- розмарин;
- майоран;
- карри;
- чабрец;
- сушеный лук;
- пастернак.
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