Идеальные блины на Масленицу-2026: получаются настолько нежными, что их съедают еще горячими

Блинчики получатся очень тоненькими. Их можно есть и со сладкими, и солеными начинками.

Блины.

Масленица — время для ароматных блинов, которые издавна символизируют солнце, изобилие и приход весны. В течение праздничной недели хозяйки пекут ежедневно, угощают родных и собираются за большим столом. Если хотите приготовить идеально нежные, тоненькие и эластичные блины, буквально тающие во рту, попробуйте этот простой и проверенный рецепт.

ТСН.ua делится рецептом блинов от шеф-повара Владимир Ярославского.

Ингредиенты:

  • 200 г холодного молока

  • 325 г горячего молока

  • 200 г муки

  • 35 г сахара

  • 2 яйца

  • щепотка соли

  • 30 г масла

  • 30 г сливочного масла

Приготовление

  1. В емкости смешиваем венчиком холодное молоко, яйца, просяную муку, сахар и соль. Хорошо замешиваем тесто. Консистенция теста должна быть — как сметана — однородная и без комочков.

  2. После этого постепенно вливаем кипяченое горячее молоко. Хорошо вымешиваем венчиком. Получится шелковистое и уже редкое тесто.

  3. После этого добавляем растопленное масло и растительное масло, легонько перемешиваю. Интенсивно не нужно, чтобы был жир немного на поверхности теста.

  4. На разогретую сковороду выливаем половник теста и распределяем тоненьким слоем по всей поверхности. Как только тесто схватится — переворачиваем.

Напомним, мы делились рецептом блинов, для которого понадобятся всего три ингредиента.

