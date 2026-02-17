- Дата публикации
- 166
- 1 мин
Идеальные блины на Масленицу-2026: получаются настолько нежными, что их съедают еще горячими
Блинчики получатся очень тоненькими. Их можно есть и со сладкими, и солеными начинками.
Масленица — время для ароматных блинов, которые издавна символизируют солнце, изобилие и приход весны. В течение праздничной недели хозяйки пекут ежедневно, угощают родных и собираются за большим столом. Если хотите приготовить идеально нежные, тоненькие и эластичные блины, буквально тающие во рту, попробуйте этот простой и проверенный рецепт.
ТСН.ua делится рецептом блинов от шеф-повара Владимир Ярославского.
Ингредиенты:
200 г холодного молока
325 г горячего молока
200 г муки
35 г сахара
2 яйца
щепотка соли
30 г масла
30 г сливочного масла
Приготовление
В емкости смешиваем венчиком холодное молоко, яйца, просяную муку, сахар и соль. Хорошо замешиваем тесто. Консистенция теста должна быть — как сметана — однородная и без комочков.
После этого постепенно вливаем кипяченое горячее молоко. Хорошо вымешиваем венчиком. Получится шелковистое и уже редкое тесто.
После этого добавляем растопленное масло и растительное масло, легонько перемешиваю. Интенсивно не нужно, чтобы был жир немного на поверхности теста.
На разогретую сковороду выливаем половник теста и распределяем тоненьким слоем по всей поверхности. Как только тесто схватится — переворачиваем.
Напомним, мы делились рецептом блинов, для которого понадобятся всего три ингредиента.