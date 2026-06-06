Идеальные для жары: пять лучших духов на лето

Духи. / © pexels.com

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Лето — идеальное время для легких, свежих и ненавязчивых ароматов. В жаркую погоду на первый план выходят цитрусовые, цветочные и морские ноты. Правильно подобранный дух не только дополнит образ, но и подарит ощущение прохлады и комфорта даже в самые жаркие дни.

ТСН.ua подготовил для вас пять ароматов, которые отлично подойдут для лета и помогут оставить неизгладимое впечатление.

Maison Francis Kurkdjian Aqua Universalis

Очень чистый, элегантный и ненавязчивый аромат. Идеально каждый день, офис, прогулки или путешествия. Пахнет «дорогой свежестью».

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Ноты: бергамот, лимон из Сицилии, белые цветы, жасмин, белый мускус, светлые деревянные аккорды.

Tom Ford Neroli Portofino

Роскошный цитрусово-морской аромат с атмосферой побережья Амальфи. Очень свежий и статусный парфюм.

Ноты: бергамот, мандарин, лимон, лаванда, жасмин, амбра, травы, легкие древесные ноты.

Dolce&Gabbana Light Blue

Легендарный летний аромат с сочным лимоном и яблоком. Идеален для жары, моря и дневных выходов. Один из самых универсальных летних духов.

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Ноты: сицилийский лимон, зеленое яблоко, кедр, бамбук, жасмин, роза, мускус, амбра.

Jo Malone Wood Sage & Sea Salt

Морской аромат с соленым воздухом, шалфеем и древесиной. Очень стильный, минималистичный и необычный.

Ноты: амбретта, морская соль, шалфей, древесные ноты.

Chanel Chance Eau Fraiche

Свежий цветочно-цитрусовый аромат с лёгкой элегантностью. Красиво раскрывается в теплую погоду и долго держится на коже.

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Ноты: цитрон, лимон, жасмин, водяной гиацинт, мускус, пачули, амбра.

Напомним, мы писали о том, какие духи станут главным хитом лета-2026.

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