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Идеальные для жары: пять лучших духов на лето
На лето лучше всего «звучат» ароматы с цитрусами, морскими аккордами, белыми цветами и легкими мускусами — они освежают и не становятся тяжелыми в жару.
Лето — идеальное время для легких, свежих и ненавязчивых ароматов. В жаркую погоду на первый план выходят цитрусовые, цветочные и морские ноты. Правильно подобранный дух не только дополнит образ, но и подарит ощущение прохлады и комфорта даже в самые жаркие дни.
ТСН.ua подготовил для вас пять ароматов, которые отлично подойдут для лета и помогут оставить неизгладимое впечатление.
Maison Francis Kurkdjian Aqua Universalis
Очень чистый, элегантный и ненавязчивый аромат. Идеально каждый день, офис, прогулки или путешествия. Пахнет «дорогой свежестью».
Ноты: бергамот, лимон из Сицилии, белые цветы, жасмин, белый мускус, светлые деревянные аккорды.
Tom Ford Neroli Portofino
Роскошный цитрусово-морской аромат с атмосферой побережья Амальфи. Очень свежий и статусный парфюм.
Ноты: бергамот, мандарин, лимон, лаванда, жасмин, амбра, травы, легкие древесные ноты.
Dolce&Gabbana Light Blue
Легендарный летний аромат с сочным лимоном и яблоком. Идеален для жары, моря и дневных выходов. Один из самых универсальных летних духов.
Ноты: сицилийский лимон, зеленое яблоко, кедр, бамбук, жасмин, роза, мускус, амбра.
Jo Malone Wood Sage & Sea Salt
Морской аромат с соленым воздухом, шалфеем и древесиной. Очень стильный, минималистичный и необычный.
Ноты: амбретта, морская соль, шалфей, древесные ноты.
Chanel Chance Eau Fraiche
Свежий цветочно-цитрусовый аромат с лёгкой элегантностью. Красиво раскрывается в теплую погоду и долго держится на коже.
Ноты: цитрон, лимон, жасмин, водяной гиацинт, мускус, пачули, амбра.
Напомним, мы писали о том, какие духи станут главным хитом лета-2026.