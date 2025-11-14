Идеальные драники без муки и яиц: как приготовить

Классические драники без яиц и мука

Реклама

Настоящее искусство приготовления дерунов состоит в том, чтобы достичь их невероятной мягкости, сочности и воздушности, не используя ни муки, ни яиц. Секрет кроется в свойствах самого картофеля, который благодаря крахмалу прекрасно скрепляет массу.

Как приготовить драники без яиц и муки.

Подготовка ингредиентов- важный этап

Для достижения наилучшей текстуры для дерунов рекомендуется выбирать картофель с желтой мякотью, поскольку он содержит меньше влаги и крахмала.

Очищенные клубни нужно измельчить. Способ измельчения имеет решающее значение — лучше всего подойдет мелкая терка с круглыми отверстиями или мясорубка. Мясорубка обеспечит максимальную воздушность. Категорически не стоит использовать блендер, слишком стимулирующий выделение сока, что может сделать готовые драники сухими.

Реклама

После измельчения картофельную массу следует слегка отжать, чтобы избавиться от излишней жидкости.

Что добавить в картофель

Далее добавляется небольшой секретный компонент — ложка густой сметаны. Она не только придаст тесту нежности, но и предотвратит быстрое потемнение картофеля.

Важным элементом вкуса является лук, который измельчают так же, как картофель.

После смешивания всех ингредиентов с солью и перцем, масса должна иметь консистенцию густой сметаны, медленно стекающей с ложки.

Реклама

Как правильно пожарить драники

Для получения идеальной, золотистой корочки, сковороду с маслом или смальцем нужно хорошо разогреть, чтобы жир почти кипел.

Выкладывать тесто ложкой и жарить следует на среднем огне, избегая как слишком слабого (чтобы не получились «вареные» лепешки), так и слишком сильного (чтобы не пересушить).

Когда дерюны перевернуты, применяется финальная хитрость для соковитостей — сковороду следует накрыть крышкой. Можно даже осторожно добавить немного воды на кипящее масло перед закрытием — это создаст пар, который «разрышит» лепешки, делая их особенно мягкими внутри при сохранении хрустящей корочки.