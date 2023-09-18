Идеальные джинсы по типу фигуры: как подобрать, учитывая индивидуальные особенности

Чтобы подобрать джинсы, которые будут смотреться идеально, нужно учитывать особенности своей фигуры.

Безупречно сидящие на фигуре джинсы — необходимый элемент гардероба каждой девушки. Но, в то же время, найти такие трудности. Ведь подобрать модель бывает достаточно сложно. Все дело в особенностях фигуры. При чем здесь речь не идет о "яблоках", "грушах" или "треугольниках". Такое деление уже давно устарело и утратило актуальность. Каждое тело имеет набор определенных параметров, которые нужно учитывать, чтобы подобрать джинсы по типу фигуры. И вот самые популярные из них.

Какие джинсы носить с узкими бедрами

Довольно часто в комплекте с узкими бедрами идут широкие плечи. В таком случае, чтобы образ выглядел гармонично, важно сбалансировать низ и верх. То есть придать объему бедрам. Сделать это можно с помощью таких моделей джинсов как "мом", "трубы", "бананы" ("слоучие"), "бойфренды", прямые джинсы. Посадку выбирайте среднюю или чуть ниже средней.

Также зрительно "увеличить" объем бедер можно с помощью цвета. Низ должен быть светлее верха. Лучше избегать "скинных" и высокой посадки.

Если же у вас примерно одинаковые плечи и бедра, сделать фигуру более женственной можно с помощью средней или высокой посадки и моделей "бананы", "клеш", "трубы", прямые, "бойфренды". Даже "скинные" можно в таком случае носить.

Чтобы зрительно расширить бедра обращайте внимание на задние карманы. Чем они шире расположены, тем лучше.

Какие джинсы подойдут на широкие бедра

Какие выбрать джинсы / Фото: Pexels

Здесь необходимо действовать от сварного и избегать любого избыточного объема в районе бедер. Прекрасно подойдут прямые модели, полупрямой фасон, клеш (особенно с каблуком, чтобы удлинить ножки). А вот "скин" и "кюлоты" лучше не покупать. Как и низкую посадку. Из-за дополнительной горизонтали в области бедер они будут казаться более широкими. Рекомендуется выбирать среднюю посадку или выше средней.

Что касается цвета, то в таком случае лучше темный деним, без потертостей, рисунков, накладных карманов или отбелений. Чем проще модель, тем лучше.

Джинсы на фигуру с объемом в талии

Важнейшую роль здесь играет не модель, а посадка. Для девушек, у которых есть лишние килограммы и складки на животе, больше подойдет средняя посадка и плотный материал. Выбирайте модели "герлфренд" или "бойфренд", прямые или клеш.

Какие джинсы подобрать на короткие ноги

Как подобрать джинсы на короткие ноги? / Фото: Pexels

Сделать ноги визуально длиннее можно с помощью высокой посадки джинсов. Также выбирайте модели клеш, с вертикальными полосками, прямые, со стрелками.

Если ноги длиннее туловища: какие джинсы подобрать

Таким девушкам подойдут практически любые модели джинсов. Однако важно запомнить один нюанс. Посадка должна быть средней или немного заниженной.

Джинсы на низкий рост (ниже 160 см)

Лучше не носить модели "герлфренда" и "бойфренда", потому что они визуально укорачивают силуэт. А вот чтобы "вытащить" образ, подойдут клеш (обязательно должны закрывать обувь), "трубы" и прямые модели.

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