Идеальные омолаживающие стрижки на короткие волосы, которые не требуют укладки

Какие короткие стрижки не требуют укладки / © www.freepik.com/free-photo

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Многие женщины не догадываются, что стрижка может омолодить на 10-15 лет. И даже самые дорогие косметические процедуры не справятся с такой задачей. А правильная форма прически и длина локонов способны творить настоящие чудеса. Стилисты назвали четыре лучшие омолаживающие стрижки на короткие волосы, которые помогут кардинально омолодиться без дорогих косметических процедур.

Ассиметричные пикси

Какие омолаживающие стрижки на короткие волосы / © pixabay.com

Такая омолаживающая стрижка на короткие волосы для смелых и решительных женщин, которые не боятся экспериментировать. Если вы хотите добавить немного остроты в свой стиль, тогда вам подойдет пикси с объемом сзади и удлиненной челкой набок. Такая текстурированная прическа будет придавать волосам визуальную густоту и здоровое сияние. А боковая челка будет маскировать возрастные изменения на коже лица и выражать взгляд.

Бикси с волнами

Какие омолаживающие стрижки на короткие волосы / © Mixnews

Бикси поможет даже очень тонким и поврежденным волосам выглядеть здоровыми. Такая текстурированная прическа станет настоящим спасением для обладательниц непослушных волос без объема. Техника многослойности придаст локонам визуальной густоты и экстраординарного объема. К тому же, эту прическу не надо укладывать, достаточно сбить пряди руками — и ваш потрясающий образ готов.

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Объемная пикси

Какие омолаживающие стрижки на короткие волосы / © Фото из открытых источников

Нет сомнений, что пикси выбирают все желающие омолодиться на 10-15 лет. Если состричь поврежденные кончики волос, это поможет поднять их у корней, что создаст необычайный объем и легкость. Чтобы добиться наилучшего результата, попросите своего мастера сделать косую челку. Она поможет омолодиться и сделает ваш образ изысканным и совершенным.

Пикси-боб с челкой

Какие омолаживающие стрижки на короткие волосы / © Freepik

Парикмахеры рекомендуют зрелым женщинам вообще избегать длинных волос, которые с возрастом теряют свой объем и естественное сияние. Особенно это касается обладательниц тонких локонов. А стрижка пикси-боб придает волосам экстраординарный объем, тогда как косая челка будет омолаживать и выражать естественную красоту. Пикси-боб совсем не нуждается в укладке, достаточно высушить волосы, чтобы они легли в правильную форму.