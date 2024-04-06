Идеальные стрелки с первого раза: этот простой способ по силам даже тем, кто редко делает макияж

Стрелки придают любому макияжу элегантность и утонченный вид. Однако многие считают, что их слишком сложно рисовать, а потому пытаются обойтись без них.

Бьюти блоггерша из TikTok показала гениальный и очень простой способ, как сделать идеально симметричные стрелки. Ведь ощущение разочарования, которое возникает после того, как попытка нарисовать элегантные стрелки заканчивается неудачей, известно многим девушкам. Хотя существует множество советов и лайфхаков, однако часто такой макияж остается недостижимой мечтой.

Однако новый способ, который предлагает блоггерша, уже попробовали сотни людей из разных уголков мира. И все они остались довольны результатом. Поэтому такой лайфхак пригодится и вам.

Все, что нужно подготовить – тени или карандаш для глаз и клейкий бинт. Далее следует сделать несколько шагов:

отрежьте достаточную длину эластичного бинта – для среднего лица нужно примерно 25 см;

наклейте ленту бинта на лицо так, чтобы ее центр располагался на кончике носа, а концы образовали тупой угол между бровями и уголком каждого глаза;

теперь возьмите еще два небольших кусочка бинта и наклейте их к каждому веку, вдоль их линий, чтобы конец столкнулся с уже приклеенным эластичным бинтом, образуя треугольник;

нанесите стрелку карандашом или тенями для век, заполняя треугольник внутри.

Как нарисовать идеально симметричные стрелки / Фото: tiktok.com

Отклеив эластичный бинт, вы увидите, что у вас получились идеально симметричные и ровные стрелки. Но скотч для этого способа использовать нельзя – он будет оставлять на веках частицы клея, который вреден для вашей кожи и вызовет раздражение.

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