Идеальные стрижки для непослушных волос: красиво отрастают и долго держат правильную форму

Непослушные волнистые волосы всегда доставляют много хлопот своей обладательнице. Приходится часто стричься, чтобы прическа держала форму. Но частые походы к парикмахеру не всегда помогают. Стилисты рекомендуют девушкам, имеющим непослушные или вьющиеся волосы, правильно подбирать прическу по структуре своих локонов. Тогда она будет красиво отрастать и будет держать форму долгое время. Рассказываем, какие стрижки наиболее подходят для непослушных волос и долго держат форму.

Градуированное каре

Модные стрижки для непослушных волос / Фото: pixabay.com

Такая прическа делает волосы объемными и легкими за счет специальной техники стрижки. Градуирование помогает кончикам непослушных волос приобрести правильную форму, локоны ложатся ровно и естественно. Градуируванное каре подходит для любого типа лица, кроме круглого. Ибо владелицам такого лица она будет придавать ненужный объем в нижней части.

Стильный боб

Модные стрижки для непослушных волос / Фото: pixabay.com

Это универсальная прическа, подходящая к любой структуре волос и типу лица. Ее не нужно укладывать, достаточно легко сбить локоны руками – и вы получите максимальный объем и стильную форму. Эту стрижку можно делать как с челкой, так и без, она все равно будет выглядеть безупречно.

Короткая стрижка гарсон

Модные стрижки для непослушных волос / Фото: pixabay.com

Эта мальчишеская стрижка придаст своей обладательнице романтический и стильный вид одновременно. Гарсон подходит тем, кто не боится кардинальных изменений в образе и готов экспериментировать с длиной волос. Стрижка совершенно не нуждается в укладке и будет держать форму достаточно долгий промежуток времени. Чтобы добавить в свой стиль французского шика, нужно немного сбить локоны, чтобы образовалась легкая небрежность. Это одна из омолаживающих стрижек, которая обнажает шею и делает свою обладательницу более изящной.

Асимметричные стрижки

Модные стрижки для непослушных волос / Фото: pixabay.com

Такие прически за счет своей асимметрии способны скрыть все возрастные изменения на лице. Асимметричные стрижки подходят абсолютно всем, они считаются универсальными и омолаживающими. А челка в такой прическе придаст образу стиля и выразительности в области скул.

Читайте также:

Как навсегда избавиться от седины без окраски: маленькая женская хитрость

Если не успели помыть голову: одна простая прическа, которая поможет скрыть массивные волосы

Краска на волосах будет держаться до 2 месяцев: как надолго сохранить насыщенный цвет своих локонов