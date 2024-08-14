Идеальные стрижки для женщин 45+: подчеркивают красоту, омолаживают и делают образ безупречным

Если вы еще не нашли для себя идеальную стрижку, стоит обратить внимание на четыре трендовых варианта, которые станут хитами осени 2024 года. Стилисты рекомендуют в этом осеннем сезоне всем женщинам 45+ выбирать многослойные градуированные прически, которые будут решать сразу несколько задач. Рассказываем, какие трендовые омолаживающие стрижки будут на пике популярности осенью 2024 года.

Удлиненный боб

Какие трендовые омолаживающие стрижки для женщин 45+ / Фото: pixabay.com

За счет своей элегантности и практичности эта стрижка не выходит из моды уже несколько лет. Ведь она позволяет каждой женщине чувствовать себя молодой, стильной и совершенной. К тому же, удлиненный боб отлично борется с первыми признаками старения, маскирует недостатки и подчеркивает красоту. Прическа универсальна, поэтому подходит к каждому типу лица и любой структуре волос. Стрижка производится в технике градуировки, за счет чего создается эффект легкости и омоложения. Поэтому такой вариант боба будет идеальным для женщин, которым немного за сорок.

"Кошачья" стрижка

Какие трендовые омолаживающие стрижки для женщин 45+ / Фото: pixabay.com

Это еще один вариант боба с эффектными слоями и мягкими линиями. Стрижка придает даже очень тонким волосам экстраординарный объем, поэтому подойдет обладательницам слабых поврежденных локонов. Прическа подходит для любой длины волос, но лучше всего будет смотреться на локонах средней длины. Она также имеет омолаживающий эффект и корректирует овал лица, делая скулы более выразительными. "Кошачья" стрижка в совершенстве структурирует волосы, непослушные локоны будут ложиться в правильную форму сразу после мытья. Она совершенно не нуждается в укладке и долго держит форму, поэтому не нужно будет посещать своего мастера в течение нескольких месяцев.

Бикси

Какие трендовые омолаживающие стрижки для женщин 45+ / Фото: Freepik

Стрижка сочетает в себе признаки пикси и классического боба, будет эффектно выглядеть на коротких волосах. Такая прическа закрывает сразу несколько потребностей: маскирует возрастные изменения на коже лица, делает волосы более густыми и объемными, убирает ненужную тяжесть в нижней части лица. Бикси подойдет тем женщинам, которые хотят придать своему образу элегантную легкость и некоторую небрежность. Ее можно делать на прямые, волнистые и вьющиеся волосы.

Пикси

Какие трендовые омолаживающие стрижки для женщин 45+ / Фото: pixabay.com

Это еще одна топовая стрижка, которая держится на вершине модного олимпа уже несколько лет. Она является идеальным выбором для женщин, желающих омолодиться и кардинально изменить свой образ. Прическа придает даже тонким волосам визуальной густоты и объема. Ее совершенно не нужно укладывать, градуированные пряди ложатся в правильную форму сразу после мытья. Стрижку можно акцентировать длинной косой челкой, что придаст общему образу невероятной роскоши и элегантного совершенства.

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