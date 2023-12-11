Идеальный блонд: как убрать желтизну волос в домашних условиях и почему она появляется

Если вы хотя бы раз осветляли волосы, значит точно сталкивались с их желтизной. Рано или поздно темнее природы пряди начинают "желтеть", даже если процедуру окрашивания вы проводили у мастера в салоне. Как убрать эту неприятную желтизну из волос в домашних условиях?

Желтизна на волосах: почему она появляется

Появление желтизны довольно распространенным явлением, однако это вовсе не норма. Желтый цвет на волосах появляется по ряду причин:

Плохой цвет – если вы решили сэкономить на походе в салон красоты и просто приобрели любую краску в ближайшем супермаркете, ждите беды. В 98% краска ляжет не так, как изображено на упаковке. Даже если соблюдать все правила от производителя. Нарушение технологии покраски – любые изменения в инструкции приведут к провалу, если вы даже купили дорогую профессиональную краску и решили сделать все дома, четко прочтите инструкцию и вооружитесь специальными средствами. Темный цвет волос от природы – если вы брюнетка, но мечтаете о платиновом блонде, необходимо понимать, что за одну процедуру окраски у вас точно не получится это сделать.

Что нужно, чтобы убрать желтый цвет волос: правильное окрашивание

Как убрать желтизну волосы в домашних условиях / Фото: Pexels

Если вы решили осветлить темные волосы, нужно учитывать, что обесцвечивать их необходимо в два этапа: сначала нанести на локоны специальный химический состав, который практически полностью уберет природный пигмент, а затем правильно затонировать волосы.

Тонируют краской светлого оттенка. И уже на этом этапе можно повлиять на то, чтоб желтый цвет появлялся не сразу. Просто выбирайте краску холодного тонирующего оттенка: фиолетового, розового, серого, голубого.

Красят от затылочной зоны, затем обрабатывают пряди по бокам, а уже потом наносят на все остальные локоны от корней до концов. Важно не экономить на краске.

Обязательно следуйте всем инструкциям от производителя, обычно указанным на упаковке. Особенно если это касается приготовления раствора, нанесения, времени выдержки и смывания. Чтобы пряди прокрасились равномерно возьмите несколько расчесок с тонкими частыми зубцами. Также не забудьте о специальном шампуне для блондинок.

Как очистить блонд от желтизны в домашних условиях

Если спустя некоторое время после окрашивания появился легкий желтоватый оттенок, убрать его можно и без химических средств. С помощью народных рецептов вы не только поддержите холодный цвет, но и насытите волосы витаминами и полезными веществами.

Ополаскиватель из аспирина

Как убрать желтизну из волос домашними средствами? Просто попробуйте ацетилсалициловую кислоту, которая уберет легкий желтый оттенок. Возьмите один стакан минеральной воды без газа, растолчите 5 таблеток аспирина и разведите их. Нанеси на волосы, укутайте голову в полиэтиленовый пакет и оставьте на 20 минут, после чего смойте.

Маска на основе кефира

Этот продукт можно наносить на локоны в чистом виде (лишь не забудьте его немного подогреть) или готовить из него средства для выведения желтизны в домашних условиях. Для этого смешайте 1 желток, 2 столовых ложки лимонного сока и 200 мл подогретого кефира. По желанию можно добавить 1 столовую ложку репейного масла (если волосы тусклые) или 1 столовую ложку пищевой соды (для масных корней). Нанесите во всю длину и оставьте на 30 минут. Затем смойте.

Ополаскиватель из зеленого чая

Как убрать желтый цвет после освещения / Фото: pixabay.com

Перед тем как мыть голову, приготовьте такой ополаскиватель. Заварите в стакане воды 1-2 чайных пакетика зеленого чая, а затем слейте заварку в 1 литр чистой воды. После мытья просто промойте пряди этим раствором и высушите.

Маска из меда

Прогрейте на водяной бане 200 мл жидкого меда, добавьте 2 столовых ложки любого косметического масла и 1 чайную ложку лимонного сока. Тщательно размешайте, нанесите на пряди и каждый локон зафиксируйте фольгой. Маску нужно держать на волосах от 1 до 3 часов. Затем смыть и промыть голову шампунем.

Отвар из ромашки

Регулярно после мытья головы прополаскивайте волосы ромашковым отваром. Для этого в 1 литре кипятка заварите 1 фитопакет лекарственной ромашки (можно приобрести в аптеке), дайте настояться 1,5-2 часа, а затем можете использовать.

Как очистить блонд от желтизны в домашних условиях: шесть правил профилактики

Если вы окрашивали волосы, завывали их или делали искусственное выпрямление менее 2 недель назад, лучше подождать с освещением.

При активной окраске басмой, хной, лучше отложить смену имиджа до полного отращения натуральных волос.

Недавно окрашенные волосы могут нуждаться в процедуре смывания перед освещением.

Для темных волос первую процедуру обесцвечивания лучше делать в салоне.

Используйте только специальные средства для осветленных волос, которые помогут убрать желтизну.

За блондом нужно тщательно ухаживать: обязательно добавьте к своему регулярному уходу маски на основе масел, витаминов, полезных веществ.

Читайте также: