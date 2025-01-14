Идеальный гороховый суп: добавьте к блюду всего один ингредиент за 2 минуты до конца варки

Гороховый суп достаточно популярное блюдо среди украинцев. Он аппетитный и хорошо насыщает. А если вы хотите попробовать новый вкус давно известного блюда, добавьте в конце приготовления всего один важный ингредиент.

Основным минусом горохового супа можно назвать то, что его достаточно сложно и долго готовить. Чтобы насладиться вкусом, придется повозиться. Хотя с первой же ложкой блюда понимаешь, что время тратилось не зря.

Особенно, если за 2 минуты до окончания варки вы добавите в гороховый суп один интересный ингредиент, который поможет полностью раскрыть вкус блюда.

Выберите одну из таких пряностей (или, если вы можете назвать себя настоящим гурманом, можете бросать сразу все три):

куркума;

паприка;

лавровый лист.

А чтобы напитать блюдо летней свежестью, можете добавить свежую зелень. Прекрасно подойдут петрушка или укроп. Эти компоненты также значительно улучшат вкусовые качества первого блюда.

Интересно, но кулинары советуют солить гороховый суп также на этом этапе приготовления, а не раньше. Если добавить соль с самого начала, тогда основные ингредиенты супа будут иметь плохую консистенцию.

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