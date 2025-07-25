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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
167
Время на прочтение
1 мин

Идеальный маринад для огурцов: сколько нужно сахара, соли и уксуса, чтобы получились хрустящими

Хрустящие, ароматные и невероятно вкусные маринованные огурчики получаются только тогда, когда хозяйка точно знает пропорции ингредиентов маринада. Ведь именно он влияет на вкус, текстуру и срок хранения консервированных овощей.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Что делать, чтобы консервированные огурцы были хрустящими

Что делать, чтобы консервированные огурцы были хрустящими / © www.freepik.com/free-photo

Как приготовить идеальный маринад для консервации огурцов, чтобы овощи получились ароматными, хрустящими и вкусными.

Какие основные ингредиенты идеального маринада для огурцов на 1 литр воды

  • Соль — столовая ложка без горки.

  • Сахар — полторы столовые ложки.

  • Уксус 9% — столовая ложка.

  • Лавровый лист — 2 штуки.

  • Перец горошком — 4 горошины.

  • Чеснок, укроп, листья хрена или вишни.

Что делать, чтобы консервированные огурцы были хрустящими

  1. Огурцы должны быть свежими.

  2. Перед консервированием замочите огурцы в холодной воде на 3–4 часа, что поможет им сохранить плотность.

  3. Стерилизация банок и крышек — это обязательное условие для длительного хранения.

  4. Не превышайте количество уксуса, чрезмерная кислотность рассола может сделать огурцы мягкими.

  5. Обязательно добавляйте листья вишни, дуба или хрена, они имеют дубильные вещества, поэтому огурцы будут хрустящими даже после длительного хранения.

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Дата публикации
Количество просмотров
167
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